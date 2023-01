Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao Paulistão neste domingo

Palmeiras e São Paulo fazem neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, o primeiro clássico paulista da temporada. O Choque-Rei válido pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista será transmitido pela Record, em TV aberta, pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo streaming Paulistão Play.

O Verdão chega para o clássico embalado pela primeira vitória na temporada: 1 a 0 diante do Botafogo-SP na última quinta-feira, 19, em Ribeirão Preto.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira ainda não acenou se deve fazer modificações. Ele manteve a mesma equipe, com força máxima, nos dois primeiros jogos visando a decisão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no próximo dia 28, em Brasília.

No último ano, os rivais se encontraram por sete vezes com quatro vitórias palmeirenses, duas são-paulinas e somente um empate. O Verdão levou a melhor na final do último estadual, levando o título, mas depois sucumbiu para o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Tricolor faz campanha semelhante a do rival até aqui: um empate como mandante na estreia e vitória fora de casa, diante da Ferroviária, na última rodada. A equipe venceu por 2 a 1, com gols de David e Galoppo, além de atuação destacada do volante equatoriano Jhegson Méndez, contratado recentemente.

O técnico Rogério Ceni também não indicou se fará alterações para o confronto. O time terá praticamente somente um dia de trabalho para o clássico.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta domingo:

16h

Palmeiras x São Paulo – TV Record, Premiere e Paulistão Play

18h30

São Bernardo x Santos – TNT e HBO Max

20h30

Botafogo-SP x Mirassol – Premiere e Paulistão Play

Ferroviária x Santo André – Premiere e Paulistão Play