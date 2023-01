Palmeiras x São Bento: onde assistir ao Paulistão neste sábado

O Palmeiras faz diante do São Bento neste sábado, 14, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, a sua estreia na temporada 2023. A partida pela rodada inaugural do Campeonato Paulista terá transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo streaming Paulistão Play.

O Verdão venceu todos os cincos jogos-treino que disputou desde a reapresentação para a pré-temporada, iniciada apenas em 2 de janeiro. No período, superou Suzano, São José, Desportivo Brasil, Audax e Monte Azul, todas as equipes do interior paulista.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não contará com o volante Danilo, liberado para resolver detalhes da transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube está próximo de anunciar o acordo pela negociação por 20 milhões de euros (110 milhões de reais).

Além do meio-campista, são dúvidas o goleiro Weverton, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e se reapresentou depois para a pré-temproada, e o meia Raphael Veiga, ainda em recondicionamento após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo.

Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu, Rony e Endrick.

O São Bento, por sua vez, tem como principal meta a permanência na elite paulista nesta temporada. A equipe é comandada pelo experiente técnico Paulo Roberto Santos, que retornou ao clube no fim do ano passado.

Confira a programação completa da primeira rodada do Paulistão:

14/1/2023, sábado

11h

Inter de Limeira x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

Continua após a publicidade

15h30

Portuguesa x Botafogo-SP – HBO Max, Premiere, TNT e Paulistão Play

16h

Santo André x Guarani – Premiere e Paulistão Play

18h30

Palmeiras x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

20h30

Santos x Mirassol – YouTube, Premiere e Paulistão Play

15/1/2023, domingo

11h

Água Santa x Ferroviária – Premiere e Paulistão Play

16h

RB Bragantino x Corinthians – TV Record, Premiere e Paulistão Play

18h30

São Paulo x Ituano – HBO Max e TNT