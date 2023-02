Palmeiras x Santos: onde assistir ao Paulistão neste sábado

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, 4, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em confronto pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clássico terá transmissão pelo serviço de streaming Paulistão Play, o pay-per-view Premiere e o canal do YouTube do Paulistão.

Líder geral da competição com 11 pontos, o Verdão recebe o rival alvinegro que tem apenas uma vitória na temporada. Marcado para o Morumbi em razão do festival CarnaUol no Allianz Parque, o clássico coloca em embate equipes que vivem fases distintas.

Enquanto o alviverde entra em campo uma semana depois de vencer a Supercopa do Brasil e como líder geral da competição, o Peixe chega sem vencer há quatro jogos e com uma recente invasão da torcida ao CT Rei Pelé para cobranças.

Para jogar diante de sua torcida, o treinador Abel Ferreira tem apenas o desfalque do goleiro Marcelo Lomba e deve escalar o que tem de melhor.

Por outro lado, o Santos de Odair Hellmann tem os desfalques de Yeferson Soteldo, Gabriel Carabajal e Rodrigo Fernández, aumentando ainda mais a dor de cabeça santista. O primeiro ficará quatro meses afastado devido a uma ruptura do músculo peitoral esquerdo.

Confira onde assistir aos jogos do Paulista neste sábado:

15h30

São Bento x Mirassol – Premiere e Paulistão Play

16h

Ferroviária x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

Guarani x RB Bragantino – TNT, HBO Max, Premiere e Paulistão Play

18h30

Paulista x Santos – Premiere, YouTube e Paulistão Play