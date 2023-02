Palmeiras segue imbatível e Corinthians tropeça; como ficou o Paulista

O Palmeiras segue imparável no Campeonato Paulista. Na última quinta-feira, 9, o atual campeão bateu a Inter de Limeira por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Piquerez, no Allianz Parque e chegou a 17 pontos no grupo D.

Com isso, o Verdão consolidou a melhor campanha da primeira fase, abrindo vantagem sobre o rival Corinthians, que foi derrotado por 2 a 0 pelo São Bernardo, no ABC Paulista. Os gols de Vitinho e João Carlos interromperam a série invicta do Timão, que jogou mal e agora parou nos 13 pontos.

No momento, Portuguesa e Ferroviária ocupam a zona de rebaixamento, faltando cinco jogos para o fim da primeira fase.

Regulamento

O Paulistão 2023 é dividido em quatro grupos com quatro times. As equipes enfrentam todos os integrantes das outras chaves, em turno único (12 jogos no total da primeira fase). Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, contra a outra equipe de sua chave, enquanto os dois piores na classificação geral são rebaixados.

Dentre os grandes, atualmente o Santos é o mais ameaçado de eliminação, em terceiro no grupo A. Líder do D, o atual campeão Palmeiras tem a melhor campanha com 17 pontos, seguido por Corinthians e Red Bull Bragantino com 13 e pelo São Paulo com 11.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS:

Grupo A

1. Red Bull Bragantino – 13 pontos

2. Inter de Limeira – 10 pontos

3. Santos – 9 pontos

4. Botafogo – 8 pontos

Grupo B

1. São Paulo – 11 pontos

2. Mirassol – 11 pontos

3. Água Santa – 8 pontos

4. Guarani – 7 pontos

Grupo C

1. Corinthians – 13 pontos

2. São Bento – 9 pontos

3. Ituano – 6 pontos

4. Ferroviária – 4 pontos

Grupo D

1. Palmeiras – 17 pontos

2. São Bernardo – 14 pontos

3. Santo André – 10 pontos

4. Portuguesa – 4 pontos

*os times destacados estão se classificando para a fase final

VEJA A CLASSIFICAÇÃO GERAL

1. Palmeiras – 17 pontos

2. São Bernardo – 14 pontos

3. Corinthians – 13 pontos

4. Red Bull Bragantino – 13 pontos

5. São Paulo – 11 pontos

6. Água Santa – 11 pontos

7. Santo André – 10 pontos

8. Inter de Limeira – 10 pontos

9. São Bento – 9 pontos

10. Santos – 9 pontos

11. Mirassol – 8 pontos

12. Botafogo – 8 pontos

13. Guarani – 7 pontos

14. Ituano – 6 pontos

15. Portuguesa – 4 pontos

16. Ferroviária – 4 pontos

*os times destacados estão sendo rebaixados para a Série A2 de 2024