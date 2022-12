Os reforços que podem chegar ou já fecharam com os clubes brasileiros

Luís Suárez, Philippe Coutinho, Pedro Raul e outros nomes já agitam o badalado período do Mercado da Bola no futebol brasileiro. Se os dois primeiros ainda são sonhos para Grêmio e Corinthians, respectivamente, o vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro já virou realidade para o Vasco.

Além dele, outras contratações também mexem com os bastidores – uma delas a polêmica ida do técnico Vítor Pereira ao Flamengo, após justificar problemas de saúde com a sogra para não seguir no Timão.

Vale lembrar que a primeira janela da temporada brasileira, regulamentada pela Fifa e pela CBF, acontece de 11 de janeiro a 4 de abril. Ou seja, o mercado só está começando a aquecer. Serão 12 semanas, PLACAR lista as principais negociações:

Luís Suárez (sem clube)

Status: negociando

Apagado na eliminação do Uruguai ainda na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o atacante uruguaio Luís Suárez, 35 anos, é o principal sonho do Grêmio. A negociação, contudo, é vista como difícil. Sem clube após o término do contrato com o Nacional, a proposta para seduzir o jogador é de 1,5 milhão de reais mensais, segundo o site ge.

O jogador chegou a agradecer publicamente o interesse gremista rejeitando a oferta,, mas, após o Mundial, voltou a considerar a hipótese de atuar no Brasil pela primeira vez. Na recente passagem pelo Uruguai foram oito gols em 16 partidas, média de 0,5.

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Status: negociando

Em baixa na Inglaterra e ausente da Copa por uma lesão, Coutinho cogita retornar ao Brasil após 12 anos na Europa. O interesse foi inicialmente revelado pelo site Meu Timão. A dificuldade, contudo, é convencer o Aston Villa a abrir mão do jogador, contratado em maio por 20 milhões de euros (108 milhões de reais, segundo a cotação da época). Ele chegou ao Villa indicado por Steven Gerrard, demitido no fim de outubro.

Para trazer o jogador, segundo o canal Café do Setorista, o clube deu o aval para empresário iraniano Kia Joorabchian, antigo parceiro na era MSI, abrir negociações com os ingleses. A intenção é que Coutinho consiga a rescisão contratual, hipótese considerada difícil, ou a anuência para um empréstimo de uma temporada. O Aston Villa ainda aguarda propostas para negociá-lo com outros mercados.

Pedro Raul (Vasco)

Status: comprado por US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) do Kashiwa Reysol

Vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 19 gols em 34 partidas pelo Goiás, o atacante Pedro Raul foi adquirido pelo Vasco por 2 milhões de dólares (10,5 milhões de reais), valor pago à vista ao Kashiwa Reysol, do Japão. Na apresentação, aos 26 anos, deixou claro que mira como principal objetivo para a carreira chegar à seleção brasileira no próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Assinou contrato até o fim de 2025, com 100% dos direitos econômicos vinculados ao clube carioca.

Paulinho (Atlético-MG)

Status: emprestado pelo Bayer Leverkusen

Primeira contratação do Galo na temporada, Paulinho retorna após quase cinco temporadas de pouco brilho na Alemanha. Ele foi emprestado pelo clube alemão até junho de 2023, data do fim do contrato, e, depois, assinará um acordo definitivo com o clube mineiro. Pelo Bayer foram nove gols e quatro assistências em 78 partidas disputadas. Revelado pelo Vasco, chegou a Europa em 2018 negociado por quase 80 milhões de reais. Fez parte da seleção que conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio.

Ángel Romero (Corinthians)

Status: contratado após fim de contrato com o Cruz Azul

Apresentado no último dia 19, Romero chegou ao Corinthians após o fim do contrato com o Cruz Azul, do México, onde atuou por duas temporadas. Antes, também passou pelo San Lorenzo, da Argentina. Ele retorna após quatro anos, 222 jogos e 38 gols.

Reinaldo (Grêmio)

Status: contratado após fim de contrato com o São Paulo

Aos 33 anos, o jogador trocou o São Paulo após longa passagem pelo clube paulista. Na apresentação, justificou a escolha pela vontade de atuar pela primeira vez sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Foram 375 partidas pelo Tricolor e 32 gols marcados.

Mário Fernandes (Internacional)

Status: emprestado pelo CSKA Moscou

Após dez anos no futebol russo, o lateral-direito de 32 anos retornou ao país. É a única contratação confirmada pelo Colorado até o momento após o vice-campeonato brasileiro. O jogador e o clube, agora, correm contra o tempo para deixá-lo em condições de estrear. A última partida pelo CSKA ocorreu em 21 de maio deste ano, contra o FK Rostov, pela última rodada do Campeonato Russo.

Stiven Mendoza (Santos)

Status: comprado do Ceará

Destaque do Ceará na última temporada, o atacante colombiano de 30 anos acertou com o Santos, com contrato válido até o fim de 2025. Os valores são mantidos sob sigilo, mas estima que receberá na Vila Belmiro um dos maiores salários do elenco, ao lado dos também estrangeiros Carlos Sánchez e Yeferson Soteldo. Com passagem pelo Corinthians e pelo Amiens, na França, marcou 20 gols em 53 partidas em 2022.

Treinadores contratados:

Vítor Pereira (Flamengo)

Eduardo Coudet (Atlético-MG)

Odair Hellmann (Santos)

Renato Paiva (Bahia)

António Oliveira (Coritiba)

Guto Ferreira (Goiás)

