Oficial: Luiz Adriano volta ao Inter após 16 anos

Luiz Adriano está de volta ao Inter. O clube gaúcho oficializou a volta do atacante de 35 anos nesta quarta-feira, 22, em uma postagem nas redes sociais na qual exaltou a participação do jogador na conquista do Mundial de Clubes de 2006.

Cria da base colorada, Luiz Adriano conseguiu liberação junto ao Antalyaspor, da Turquia, e assinou contrato até junho de 2024.

Com passagens pela seleção brasileira e por clubes europeus como Shakthar Donetsk, Milan, Spartak de Moscou, além do Palmeiras, pelo qual foi bicampeão da Libertadores, Luiz Adriano está de volta ao clube do coração depois de 16 anos.

“Formado no Celeiro de Ases, o goleador entrou para a história do clube ainda muito jovem. Aos 18 anos, estreou pelos profissionais marcando gol. Ainda na temporada 2006, foi protagonista do time sub-20, ao lado de Alexandre Pato, na conquista do título brasileiro, com direito a goleada de 4 a 0 no Gre-Nal da final. Em dezembro daquele ano, foi dele o gol da classificação sobre o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes. O atacante ainda esteve em campo em Inter e Barcelona, na grande decisão”, escreveu o Inter, em nota.

Gols e protagonismo não faltam na carreira de Luiz Adriano. Jogador assinou até junho de 2024. 🔥🤙 🔗 Saiba mais: https://t.co/WcINYlJEYb pic.twitter.com/9qA5Gk1wXa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2023