Oficial: Grêmio anuncia contratação do atacante Luís Suárez

Luís Suárez é do Grêmio. O clube gaúcho confirmou neste sábado, 31, a contratação do astro uruguaio de 35 anos. O atacante que brilhou no futebol europeu na última década, com grande destaque por Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri, vem de uma passagem de seis meses pelo Nacional, clube que o revelou.

“Olá, torcida do Grêmio. Queria agradecer por todo carinho que tem me dado. Estou preparado para desfrutar destes dois anos maravilhosos para tentar conseguir coisas grandes. Mando um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias”, afirmou Suárez em vídeo divulgado Grêmio.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪 pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Suárez assinou com o Grêmio por duas temporadas e terá a maior parte de seu salário bancada por empresas parcerias. Ele vestirá a camisa 9 tricolor. Nas redes sociais, o clube brasileiro preparou homenagens ao atacante uruguaio de “sangue gaúcho”.

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Como chega o “Pistolero’

Vestindo a camisa do tradicional clube de Montevidéu, Luisito conquistou o Campeonato Uruguaio e teve relevante participação, anotando dois gols na final. Porém, também colecionou pontos contestáveis, como a eliminação para o Atlético Goianiense, na Copa Sul-Americana, e críticas sobre sua forma física.

O “Pistolero”, como é conhecido, tem na bagagem prêmios de artilharia de duas das principais ligas do mundo: a espanhola, em 2015-16, pelo Barcelona, e a inglesa, em 2013-14, pelo Liverpool. Considerado por muitos um dos maiores atacantes de sua geração, já admite que o fim da carreira está próximo e recentemente amargou uma eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, com o Uruguai.

Depois de defender o Atlético de Madri por duas temporadas, já veterano e sem muitas oportunidades em ligas do alto escalão europeu, Suárez retornou ao Nacional, clube que o revelou, em 2005. Em um movimento que atraiu olhares de todo o mundo, assumiu a camisa 9 da equipe e estreou em um jogo importante.

Em jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Suárez foi relacionado contra o Atlético Goianiense, no Estádio Parque Central. Entrou na reta final, por 16 minutos, e não conseguiu evitar a vitória do Dragão. Na volta do duelo, entrou após o intervalo e amargou um 3 a 0 contra, decretando a eliminação.

Além das duas atuações pelo torneio continental, entrou em campo 14 vezes no Campeonato Uruguaio, sendo 11 como titular. Apesar de a forma física estar visivelmente longe do ideal e de apresentar bem menos explosão e velocidade comparado ao seu auge, fez oito gols na competição.

Os mais importantes foram na final do torneio, contra o Liverpool. Suárez marcou os dois primeiros gols do Nacional, na partida que terminou com vitória por 4 a 1 e um troféu pelo clube que o revelou. A passagem, no entanto, não seguiu, e Luisito foi à Copa do Mundo já sem clube certo para 2023. Luis Suárez tem 529 gols na carreira, sendo 68 pela Celeste, o que faz dele o maior artilheiro de sua seleção, pela qual disputou as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022.

