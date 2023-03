O que significa o ‘DPA’, comemoração de Hulk, Vina e Pedro Raul

Autor do primeiro gol do Grêmio na vitória por 2 a 1 no clássico contra o Internacional, no último domingo, 5, o meia-atacante Vina comemorou com os dedos do meio levantados e os punhos cruzados e levou a torcida à loucura. O gesto foi o mesmo feito por Pedro Raul, do Vasco, e Hulk, do Atlético Mineiro, em celebrações de gols nas últimas semanas, causando dúvidas em torcedores sobre o significado.

Trata-se de uma alusão à “União Dedo Pro Alto” (DPA), grupo de torcidas organizadas que têm esse gesto como um símbolo, muito utilizado para provocar adversários. De acordo com o Instagram do movimento, são 21 torcidas, rivais de uma outra união, a Punho Cruzado.

O primeiro a “puxar a fila” em 2023 foi Hulk, quando marcou o gol de empate no clássico com o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. Jogando como visitante, o atacante fez o símbolo, animando a torcida do Galo e enfurecendo a rival, que faz parte da outra vertente. O atacante Paulinho, também do Atlético, é outro que já comemorou fazendo o gesto. Dias depois, foi a vez de Pedro Raul, do Vasco, comemorar assim em jogo contra o Botafogo.

O VINA LANÇOU O SINAL. pic.twitter.com/tS0qKvG2J3 — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) March 5, 2023

Mais recentemente, foi o gremista Vina, que tem fama de provocador, quem fez o símbolo. Na final da Libertadores de 2021, o atacante Deyverson, do Palmeiras, comemorou com o “DPA”, ao marcar e decidir contra o Flamengo, clube que tem suas principais organizadas no campo do “Punho Cruzado”.