O que os grandes precisam fazer para garantir classificação nos estaduais

O Santos vive um novo drama na última rodada do Campeonato Paulista, que será disputada neste fim de semana. Já safo de qualquer hipótese de rebaixamento, diferente dos últimos anos, quando lutou até o fim contra o descenso, o time não depende só das próprias pernas para voltar aos mata-matas após dois anos de ausência – a última vez foi em 2020, quando caiu para a Ponte Preta em plena Vila Belmiro.

O Peixe, contudo, está bem longe de ser o único grande que ainda faz as contas para chegar a fase mais aguda do estadual. PLACAR explica a situação de alguns deles nos principais campeonatos do país.

Paulistão

Dos quatro grandes, somente o Santos ainda não tem presença assegurada nas quartas de final. O time é o terceiro colocado do grupo A, com 14 pontos, empatado com o Botafogo-SP, que hoje se classificaria pelo critério de desempate (tem uma vitória a mais). Na competição, seguem os dois melhores de cada chave.

Para passar adiante, o time da Vila Belmiro precisa pontuar na derradeira rodada diante do Ituano, fora de casa, no domingo, às 16h (de Brasília), e torcer contra a equipe de Ribeirão Preto, que enfrenta o São Paulo, em casa, no mesmo horário.

Se empatar, só passará caso o Botafogo-SP perca para o Tricolor. Se vencer, um empate no confronto do rival não interferiria, já que o Santos alcançaria os 17 pontos contra 15 do time do interior.

No grupo B, o São Paulo está classificado, mas ainda disputa a liderança com o Água Santa – ambos têm 20 pontos.

No C, o Corinthians já tem o topo garantido, com 19 pontos. E na chave D, o Palmeiras lidera com 27 e a melhor campanha, mas ainda pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que tem 26.

Carioca

Se o Flamengo lidera com folga, com 23 pontos, seguido por Fluminense e Vasco, com 19 e 17, respectivamente, o Botafogo ainda tenta chegar no G-4, grupo dos quatro semifinalistas da Taça Guanabara.

Restando duas rodadas para o fim, o Fogão está empatado com 16 pontos com o Volta Redonda e tem duas partidas aparentemente tranquilas: diante do Resende, 11º colocado entre os 12 clubes participantes, no dia 5 de março, e contra a Portuguesa-RJ, em 10º lugar, no dia 8.

O Volta Redonda visita o Madureira, o nono, e o Boavista, último colocado do torneio com apenas dois pontos.

Outra possibilidade é “secar” o Vasco. A diferença para o rival é de apenas um ponto, que fará o clássico contra o Flamengo neste domingo, 5, e encerra sua participação na primeira fase diante do Bangu, sétimo colocado.

Outro detalhe: se classificar em quarto ou terceiro lugar, terá que vencer a semifinal, já que o regulamento prevê a vantagem do empate ao time melhor colocado nos cruzamentos.

Mineiro

Dividido em três grupos com quatro equipes cada, o regulamento do Mineiro gera confusão. Inicialmente, o entendimento era de que o melhor colocado de cada chave e mais o segundo melhor geral se enfrentariam nas semifinais.

Contudo, no artigo 10, item 2.2, do regulamento a federação define o cruzamento entre as melhores “campanhas”: a quarta melhor campanha x melhor campanha. A segunda melhor campanha x terceira melhor campanha.

Atualmente, Galo, América Mineiro, Tombense, líderes de suas chaves, e o Athletic, melhor quarta campanha com 12 pontos, estariam nos mata-matas.

A primeira fase se encerra neste sábado, 4, com o Cruzeiro, com 11 pontos, postulando classificação. A Raposa ocupa a segunda colocação do grupo C e enfrentará o Democrata de Sete Lagoas. Contudo, precisará secar o Athletic, que recebe o Ipatinga – o time somou só seis pontos.

Gaúcho

Diferente de outros anos e dos demais estaduais, Grêmio e Internacional dominam o Gauchão e já estão classificados. O Grêmio, de Luís Suárez, é o líder com 25 pontos de 27 disputados, enquanto o Colorado tem 19.

Com 12 equipes, o regulamento prevê classificação aos quatro melhores. O São José, primeiro time fora do G-4, tem 12 pontos: sete a menos que o Inter e 15 atrás do Grêmio, restando duas rodadas para o fim da primeira fase.

No domingo, 5, haverá o primeiro Grenal do ano, na Arena Grêmio. Além dos dois, completam o G-4: Ypiranga-RS, que tem 17 pontos, e o Caxias, que tem 14.