Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao Paulistão nesta quarta-feira

O Palmeiras visita o Mirassol nesta quarta-feira, 1º, às 21h35 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em confronto atrasado que encerra a quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pela Record, em TV aberta, pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo streaming Paulistão Play.

Embalado pelo título da Supercopa do Brasil, conquistado no último sábado, 28, em Brasília, diante do Flamengo, o Verdão ainda não deu pistas sobre a provável equipe que enviará a campo para o confronto.

Até aqui, o time treinado por Abel Ferreira somou oito pontos em 12 disputados, ocupando a segunda colocação do Grupo D, dois atrás do atual líder Santo André, mas com uma partida a menos.

Se vencer, passa a liderar a chave com 11 e terá a melhor campanha de toda a competição.

Na última rodada, o Mirassol goleou o São Bernardo por 4 a 1, conquistando a primeira vitória no estadual. Antes, a equipe do interior havia sofrido duas derrotas, diante de Santos e Inter de Limeira, e empatado contra o Botafogo-SP.