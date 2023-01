Madureira x Flamengo: onde assistir ao Carioca nesta quarta-feira

O Flamengo enfrenta o Madureira nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A partida será transmitida com exclusividade pelo canal fechado Bandsports.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Embalado por duas vitórias neste início de temporada – 1 a 0 sobre o Audax-RJ e 4 a 1 diante da Portuguesa-RJ, no último domingo, 15 -, o Rubro-Negro busca manter o 100% de aproveitamento.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira acenou que voltará a escalar o time titular, mais uma vez, visando preparar a equipe para a decisão da Supercopa do Brasil. “Eu preciso desses jogos para preparar a equipe. Vamos dar tempo de jogo a equipe titular”, disse o treinador.

Continua após a publicidade

A tendência é que a escalação seja a mesma da usada diante da Portuguesa-RJ, sem contar com o Filipe Luís, Rodrigo Caio e Léo Pereira com: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

A sequência de jogos do Flamengo terá ainda o Nova Iguaçu e o Bangu, ambos pelo estadual, antes da partida diante do Palmeiras pela decisão da Supercopa do Brasil, no dia 28 de janeiro, em Brasília.

Confira a programação completa das partidas do Carioca nesta quarta:

15h30

Bangu x Resende – Bandsports

19h

Madureira x Flamengo – Bandsports

21h

Portuguesa-RJ x Boavista – Bandsports