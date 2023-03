Lusa se salva e Santos decepciona: como ficaram as quartas do Paulistão

O final da primeira fase do Campeonato Paulista chegou ao fim com algumas surpresas e reviravoltas. Neste domingo, 5, as equipes paulistas entraram em campo para a última rodada da fase de grupos e destaque para a Portuguesa, que fez a lição de casa e se salvou do rebaixamento. O Santos, que tinha chances de avançar, sofreu nas mãos do Ituano e amargou o terceiro lugar do grupo. Confira como ficaram os confrontos para as quartas de final do Paulistão:

Dos grandes clubes do estado, o Santos acabou se tornando a decepção. Com uma campanha de muita oscilação, o Peixe chegou para essa última rodada precisando vencer o Ituano e secar o Botafogo-SP. Apesar da ajuda do rival, o time da Vila perdeu por 3 a 0 e amargou o terceiro lugar do grupo A – ficando de fora da fase mata-mata do estadual-.

Lanterna na classificação geral antes da rodada, a Portuguesa conseguiu uma grande reviravolta. A Lusa bateu o Mirassol por 2 a 1 e contou com uma combinação de resultados para conseguir a permanência na elite paulista.

O empate da Ferroviária e a derrota do São Bento deixou a Portuguesa com melhor saldo de gols em relação a própria equipe de Sorocaba. Dessa forma, Ferroviária e São Bento acabaram rebaixados.

O São Paulo saiu atrás contra o Ituano e precisou reagir para o 3 a 1 final. O resultado garante o mando de campo tricolor para a sequência da competição. O Palmeiras empatou e contou a derrota do São Bernardo para também liderar o grupo.

Confira como ficaram as quartas de final:

RB Bragantino x Botafogo-SP

São Paulo x Água Santa

Corinthians x Ituano

Palmeiras x São Bernardo