Lucas Lima apaga posts e anuncia retorno ao Santos com pedido de desculpas

O meio-campista Lucas Lima, 32 anos, está de volta ao Santos. O acordo, costurado desde o início da última semana, ainda não foi oficializado pelo clube, mas acabou antecipado pelo próprio jogador em sua conta no Instagram. Ele publicou um vídeo pedindo desculpas à torcida pela polêmica saída, em 2017, quando foi para o rival Palmeiras, e ainda apagou todas as publicações anteriores na rede social.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Queria deixar um recadinho para todo torcedor santista: estou voltando. É um motivo de muito orgulho, estou muito feliz. Não só eu, mas toda a minha família. Queria pedir desculpas a todos que magoei, que ofendi. Pedir desculpas a todos os torcedores, para o Santos também. Sei que não geri da melhor forma tudo o que aconteceu na minha carreira”, iniciou dizendo.

“Eu me arrependo, mas graças a Deus estou tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de voltar e escrever um novo capítulo. Uma nova história no lugar onde fui mais feliz na vida, onde consegui ir para a seleção e conquistar títulos. Espero retribuir todo esse carinho, essa confiança de alguns. Aquela desconfiança que muitos têm em mim, eu entendo. É provando dentro de campo de campo o meu valor, jogando o futebol que sempre joguei com a camisa do Peixão. Conto com o apoio de vocês e é isso, tamo junto”, completou.

A contratação ganhou um enorme indício de desfecho positivo nesta terça-feira, 7, com a aparição do jogador no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF com a atual camisa do clube paulista. O último registro dele no BID era de 10 de janeiro, data da publicação do encerramento de contrato com o Palmeiras.

Lucas Lima não deixou saudades no Verdão: a passagem terminou em junho de 2021, quando foi afastado pelo clube após ser flagrado por torcedores palmeirenses em uma festa clandestina, sem máscara, durante período de restrições por conta da pandemia da Covid-19. Ele alegou que estava jantando.

No período, o meia ainda ficou emprestado entre 2021 e 2022 ao Fortaleza, onde também não empolgou.

Amado pelos santistas até o desfecho da longa novela, o jogador, hoje, é rejeitado pelas uniformizadas e pelos demais torcedores do clube.

O contrato será produtividade, por apenas três meses. O acordo é semelhante ao feito com Luan, de passagem tímida pelo clube no ano passado. Se for bem, estende o vínculo. Se for mal, deixa o clube ao fim do estadual.

Em crise e ameaçado de rebaixamento no estadual, o Santos corre contra o tempo para viabilizar mais nomes para amenizar a pressão da torcida.

Após a derrota para o Palmeiras no clássico disputado no Morumbi, no último sábado, 4, o coordenador Paulo Roberto Falcão afirmou que o clube recebeu negativas de mais de 22 jogadores na tentativa de contratá-los.

Na atual temporada, o Peixe ocupa a última colocação do Grupo A, com seis pontos, enquanto Red Bull Bragantino e Inter de Limeira estaria classificados com dez pontos cada. Em seis jogos, a equipe treinada por Odair Hellmann tem apenas uma vitória conquistada.

Para refrescar a memória da torcida sobre a nova contratação para a temporada, PLACAR levantou os números e momentos marcantes dos últimos anos de Lucas Lima:

Limeira, Porto Alegre e Recife…

Depois de se destacar pela Inter de Limeira em 2010, 2011 e 2012, Lucas Lima foi contratado pelo Internacional prestes a completar 22 anos. Sem espaço no Colorado, foi emprestado ao Sport, após jogar apenas duas partidas em 2013.

Pelo Leão, o meia foi um dos melhores jogadores daquela Série B, que marcou o retorno do time à elite nacional. Em 53 jogos com a camisa do time pernambucano, fez nove gols e chamou a atenção de grandes clubes do país.

Inter de Limeira

2010: 30 jogos, 6 gols

2011: 22 jogos, 3 gols

2012: 23 jogos, 1 gol

Total: 75 jogos, 10 gols

Internacional

2012: 15 jogos, 1 gol

2013: 2 jogos

Total: 17 jogos, 1 gol

Continua após a publicidade

Sport

2013: 53 jogos: 9 gols

Brilho e descenso no Santos, com direito a seleção

Com a boa passagem pelo Sport na bagagem, Lucas Lima foi comprado pelo Santos, no início de 2014, por cerca de 5 milhões de reais. Com dificuldades para engrenar no primeiro semestre, embalou como titular na segunda parte da temporada.

O grande ano, porém, foi o de 2015, quando começou a temporada já conquistando o Campeonato Paulista, batendo o Palmeiras na decisão. No segundo semestre, aumentou a projeção ao lado do experiente atacante Ricardo Oliveira, além de nomes como de Gabigol e Geuvânio, à época duas promessas da Vila Belmiro.

No ano, fez 60 partidas (número recorde de sua carreira), marcou seis gols e se destacou na criação de jogadas. Vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o rival alviverde, estreou na seleção brasileira e, em sua terceira partida como titular, marcou um gol contra a Argentina, pelas Eliminatórias.

Mantendo o nível de 2015, o Santos de Lucas Lima também venceu o Paulistão de 2016. Em um ano com menos partidas, fez cinco gols e seguiu sendo convocado para a seleção brasileira, especialmente no primeiro semestre, quando jogou a Copa América vestindo a camisa 10.

Em 2017, fez bom início de temporada, com direito a boas atuações na Libertadores. E, apesar de ter anotado 17 assistências, Lucas Lima passou a desfalcar o time mais vezes por lesões. No final do ano, surpreendeu ao acertar com o Palmeiras – rival preferido em provocações nas redes sociais.

Santos

2014: 49 jogos (42 titular): 5 gols

2015: 60 jogos (59 titular): 6 gols, 1 assistência

2016: 47 jogos (44 titular): 5 gols, 2 assistências

2017: 45 jogos (44 titular): 3 gols, 17 assistências

Total: 201 jogos (189 titular), 19 gols e 20 assistências

Atuou como titular em 94% das partidas

Mais decepções no Palmeiras

Apesar do ano de 2018 ter sido positivo em números – sete gols e 10 assistências -, além do título do Campeonato Brasileiro, Lucas Lima sempre precisou enfrentar a desconfiança palestrina. A passagem começou a ruir em 2019, quando não conseguiu se firmar e foi muitas vezes relacionado como reserva, o que se tornou ainda mais recorrente no ano seguinte.

Parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 2020 e das Libertadores de 2020 e 2021, foi perdendo espaço conforme a solidificação do trabalho de Abel Ferreira. Fora dos planos do português e pouco efetivo quando teve chance, acabou emprestado para o Fortaleza no segundo semestre de 2021.

Palmeiras

2018: 60 jogos (49 titular): 7 gols, 10 assistências

2019: 43 jogos (22 titular): 1 gol, 4 assistências

2020: 54 jogos (36 titular): 2 gols, 4 assistências

2021: 8 jogos (6 titular): 2 gols, 1 assistência

Total: 165 jogos (113 titular), 12 gols e 19 assistências

Atuou como titular em 68% das partidas

Apagado no Ceará. De novo

Escanteado, Lucas Lima desembarcou em Fortaleza para atuar pelo Leão da Pici. Mesmo sem desempenhar o que se esperava quando surgiu destaque no Peixe, recebeu sequência do treinador Juan Pablo Vojvoda. Campeão cearense e da Copa do Nordeste, fez parte da histórica campanha da equipe na Libertadores. Encerrou o vínculo com apenas um gol em 68 jogos.

Fortaleza

2021: 17 jogos (11 titular): 1 gols, 1 assistência

2022: 51 jogos (38 titular): 4 assistências

Total: 68 jogos (49 titular), 1 gol e 5 assistências

Atuou como titular em 72% das partidas