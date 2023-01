Lorran, a nova joia do Flamengo que superou recorde de Vinicius Júnior

O gol que garantiu o empate por 1 a 1 contra o Bangu na última terça-feira, 24, pelo Campeonato Carioca, em Volta Redonda, foi histórico para o Flamengo. Não pelo resultado em si, em um jogo no qual o Rubro-Negro escalou um time quase todo de garotos da base, mas pela idade do autor: aos 16 anos, 6 meses e 20 dias, o meia-atacante Lorran se tornou o atleta mais jovem a balançar as redes pelo time profissional.

O lance, aos 11 minutos do segundo tempo, foi relativamente simples: após erro na saída de bola do Bangu, Lorran recebeu de Mateusão na área e bateu forte de pé direito, no alto, sem chance de defesa. A jogada fez a cria do Fla superar ninguém menos que Vinicius Júnior, que tinha 17 anos quando fez seu primeiro gol no time principal, em 2017.

Mas o que chamou mais a atenção de quem viu a partida não foi o gol, mas a ousadia de Lorran a cada vez que o garoto pegava na bola. Canhoto, habilidoso, ele mostrou muita velocidade e buscou quase sempre o drible contra os defensores do Bangu. Mesmo sendo o caçula do time, foi o destaque do jogo. Não à toa, é considerada a maior joia atual da base rubro-negra, com multa avaliada em mais de 280 milhões de reais.

Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Lorran foi o artilheiro da categoria sub-17 do Flamengo no ano passado, com 17 gols. Também foi o goleador da Adidas Cup, torneio sub-16 em que o clube carioca foi campeão em dezembro. Uma das características destacadas do meia-atacante é que, apesar de canhoto, ele também tem facilidade para usar a perna direita para finalizar, como mostrou o gol contra o Bangu.

A personalidade forte também é uma marca do garoto. Na comemoração, ele bateu no peito e fez o gesto de “eu estou aqui” popularizado pelas celebrações de gols decisivos de Cristiano Ronaldo na época de Real Madrid. Em entrevista ao ge no fim do ano passado, ele não hesitou em comparar seu estilo de jogo ao de Neymar: “sou rápido, tenho drible, batida na bola, bato falta. Arrasto a bola, conduzo”.

Depois do gol histórico contra o Bangu, Lorran já projetou o futuro no Flamengo. “Muito feliz por tudo o que acontece na minha vida. Eu fico feliz pelo gol, mas não satisfeito pelo resultado. Agora é trabalhar e focar, que seja o primeiro de muitos gols. É o momento que vai ficar marcado na memória”.