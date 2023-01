Leila diz não ser irresponsável e promete reforços no Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, prometeu que contratará reforços durante o evento de lançamento da Palmeiras Pay, conta digital para torcedores do clube alviverde. Após as saídas dos titulares Gustavo Scarpa e Danilo, ambos para o Nottingham Forest, a dirigente se defendeu afirmando não ser irresponsável e externou que já tenta viabilizar nomes indicados pelo técnico Abel Ferreira. A equipe estreou na temporada com um empate sem gols diante do São Bento, em pleno Allianz Parque

“Podem ter certeza absoluta que chegarão reforços. O nosso time já é extremamente competitivo, mas estamos sempre em busca de melhorar cada vez mais, mas sempre com o aval dessas três pessoas [presidente, diretor de futebol e técnico]. Eu gostaria de falar para tranquilizar o torcedor, que terá excelentes notícias o mais breve possível”, disse Leila.

“O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa”, acrescentou em outro momento.

A cartola evitou falar em nomes sob alegação de não criar expectativas ao torcedor: “fazemos o melhor para o Palmeiras, sem criar expectativas, eu não sou uma presidente que vai contratar quantidade, futebol é caríssimo. Hoje em dia, as aquisições são milhões de euros ou dólares, no passado o investimento não era tão grande. Precisamos ser assertivos”.

Após a estreia, Abel disse durante a entrevista que será necessário, pelo menos, a reposição de um meio-campista. No lugar de Danilo, atuou o volante Jailson, que passou quase toda a última temporada em tratamento de lesão.

O Verdão já praticamente selou a venda de Danilo, liberado do último jogo para resolver detalhes da transferência para o Forest. O clube está próximo de anunciar o acordo pela negociação por 20 milhões de euros (110 milhões de reais).

“O Danilo, no ano passado, tivemos várias sondagens. Eu segurei, mas entendemos neste ano que era o momento, eu, o diretor de futebol e nosso técnico. Foi bom para o atleta, para o Palmeiras, e o torcedor pode ficar tranquilo que continuaremos com um time bastante forte”, explicou a dirigente.

No último dia 15 de dezembro, o Palmeiras também acertou a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid. Pela negociação, o clube paulista receberá 60 milhões de euros (339,8 milhões de reais pela cotação atual), que ainda prevê obrigação contratual ao Real pelo pagamento da taxação de 20% do valor, 12 milhões de euros (67,9 milhões de reais), cobrado pelo fisco espanhol em transações.

Endrick assinou um contrato de três anos de duração, que terá início em julho de 2024, quando completará 18 anos. Ele permanece no Brasil até esta data.