Ituano x Palmeiras: onde assistir ao Paulistão nesta quarta-feira

O Palmeiras visita o Ituano nesta quarta-feira, 25, às 19h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere, pelo YouTube do Paulistão e pelo streaming Paulistão Play.

Depois de empatar sem gols no clássico diante do São Paulo, no último domingo, 22, o Verdão busca voltar a vencer na competição. Para a partida, o técnico Abel Ferreira pode preservar alguns jogadores pensando na decisão da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, no próximo sábado, 28, em Brasília.

Na reapresentação, a principal novidade foi a presença do lateral-direito Mayke, recuperado de dores no tornozelo direito.

“O Palmeiras chega o mais forte possível. São jogos diferentes, onde muitas vezes pode não estar tão bem fisicamente, mas supera dificuldades pela força mental de saber que está em jogo um título. Não sei se vou poupar a equipe na quarta. Não posso dizer. O rival vai ouvir tudo”, disse Abel após o clássico.

No estadual, o Verdão está temporariamente fora da zona de classificação no grupo D. A equipe somou cinco pontos, mesma campanha do São Bernardo, mas com pior saldo de gols. O líder da chave é o Santo André, com seis.

O Ituano também vem de um empate sem gols diante do Guarani, fora de casa. O Galo de Itu ainda não venceu na competição, tento empatado nas três rodadas iniciais. O único desfalque será o atacante Gabriel Barros, suspenso.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta quarta:

19h

Red Bull Bragantino x Ferroviária – Premiere e Paulistão Play

19h30

Ituano x Palmeiras – Premiere, YouTube e Paulistão Play

20h30

Santo André x Botafogo-SP – Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

21h35

Santos x Água Santa – TV Record, Premiere e Paulistão Play