Inter de Limeira x Corinthians: onde assistir ao Paulistão neste sábado

O Corinthians visita a Inter de Limeira neste sábado, 21, às 18h30 (de Brasília), no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere, pelo streaming Paulistão Play e pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Embalado pela vitória por 3 a 0 diante do Água Santa na última quarta-feira, 18, o Timão busca os primeiros pontos fora de casa no estadual. Na estreia, a equipe dirigida por Fernando Lázaro acabou derrotada para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.

Para a partida, o treinador corintiano deve preservar alguns atletas. Nomes como Balbuena, Fábio Santos e Fagner são os mais coitados para ser poupados, assim como o meia Renato Augusto, que fez a sua estreia na temporada durante a semana.

Lázaro ainda terá nesta sexta, 20, mais um último treinamento para avaliar as mudanças. A possível escalação deve ter: Cássio, Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Giuliano e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

A Inter de Limeira também vem motivada pela primeira vitória na competição: 1 a 0 diante do Mirassol, fora de casa, que fez com que a equipe somasse os primeiros pontos no torneio. O técnico Pintado não deve promover modificações para a partida.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta sábado:

15h

Água Santa x São Bento – Premiere e Paulistão Play

15h30

Portuguesa x RB Bragantino – Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

16h

Guarani x Ituano – Premiere e Paulistão Play

18h30

Inter de Limeira x Corinthians – Premiere, YouTube e Paulistão Play