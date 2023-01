Grêmio, Inter e mais: onde assistir ao Campeonato Gaúcho 2023

O Campeonato Gaúcho de 2023 começa neste sábado, 21, às 16h30 (de Brasília), com a partida entre Caxias e Grêmio, o atual campeão, que recentemente levantou o título da Recopa Gaúcha ao vencer por 4 a 1 o São Luiz, na Arena Grêmio. O Internacional, por sua vez, recebe o Juventude no mesmo dia, às 19h, no Beira-Rio.

A competição segue o formato das edições anteriores, em que os doze times se enfrentam em turno único. Ao fim da 11ª rodada, os quatro primeiros colocados avançam para jogar a fase final. Os dois últimos são rebaixados. As semifinais e finais são disputadas em confrontos de ida e volta.

A final deste ano acontece nos dias 26 de março e 2 de abril. O clássico Gre-Nal acontecerá no dia 5 de março, pela 10ª rodada, na Arena Grêmio.

O Inter é o maior vencedor do estadual, com 45 títulos, enquanto o Grêmio vem logo atrás, com 41. A última conquista do Colorado, contudo, aconteceu em 2016.

Onde assistir

O Campeonato Gaúcho de 2023 terá transmissão exclusiva do Grupo Globo. De maneira gratuita, será possível assistir aos jogos que passarem na TV aberta na emissora e no site ge. O canal pago SporTV e o serviço de pay-per-view Premiere também transmitirão partidas.

Confira a programação da primeira rodada

21/1 (sábado)

16h30

Caxias x Grêmio – TV Globo, SporTV e Premiere

19h

São Luiz x Ypiranga – Ge

Internacional x Juventude – Premiere

22/1 (domingo)

16h

Novo Hamburgo x Avenida – Ge

Brasil de Pelotas x Aimoré – Ge

19h

Esportivo x São José – Ge