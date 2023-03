Galo vai a 17 finais seguidas e pode ter 10 títulos de vantagem no Mineiro

BELO HORIZONTE – O Atlético venceu o Athletic por 1 a 0 neste sábado, 18, na Arena Independência, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Após perder o primeiro jogo, o Galo devolveu o placar, com gol de Hulk, o artilheiro do elenco na temporada. Com isso, o alvinegro alcançou a final pela 17ª vez consecutiva do estadual, podendo ampliar em 10 taças a vantagem sobre o maior rival Cruzeiro, que já conquistou 38 vezes o torneio.

Sem ficar de fora de uma decisão desde 2006, o Galo tem 47 troféus (é o maior campeão), sendo nove nas últimas finais consecutivas, que também renderam seis títulos para o Cruzeiro e um para o América, rivais que se enfrentam neste domingo, 19, para definir o outro finalista, com o Coelho podendo perder por até dois gols de diferença. Mais um título para o Atlético pode evidenciar ainda mais a distância para os concorrentes de Minas Gerais.

Tricampeão consecutivo, o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Enquanto isso, o Cruzeiro passou três temporadas na segunda divisão e passa por reconstrução financeira. Correndo por fora, o tradicional América está se estabelecendo a nível nacional e chegou a disputar a Libertadores de 2022, mas ainda está degraus abaixo. Na comparação entre investimento em elencos e contratações, o lado atleticano também sobra.

Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador Eduardo Coudet projetou com otimismo a final do Mineiro, que acontece nos dias 1º e 8 de abril. “Sempre digo que podemos jogar melhor. Mas tudo está no processo planejado. É um processo que está dentro do que eu acredito, o crescimento do grupo, que sempre falo. Estamos em processo de crescimento, adaptação, a ser uma equipe física, que tenta jogar, uma equipe que com certeza vai melhorar cada vez mais.”

Somando nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota no ano, o Galo tem como maior ponto positivo a entrosada dupla entre Paulinho e Hulk. Na saída de campo, o camisa 10, recém-chegado, falou sobre o entrosamento com o ídolo da massa atleticana: “Muito feliz dessa conexão estar dando certo, tanto dentro quanto fora de campo. É algo que a gente vem trabalhando muito, esse entrosamento na frente.” Juntos, os atacantes marcaram 16 dos 23 gols atleticanos no ano.