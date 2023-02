Freguesia? Palmeiras de Abel só perdeu uma vez para o Corinthians

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 16, a partir das 21h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O encontro que marca o primeiro dérbi do ano pode representar a recuperação corintiana de uma leve instabilidade ou então ampliar o bom ano do time comandado por Abel Ferreira, que perdeu apenas uma vez em 2023 e tem melhor campanha do Estadual. Além disso, pode ampliar a freguesia alvinegra diante do técnico português.

Invicto na temporada, o Palmeiras tem sete vitórias e dois empates, somando 16 gols marcados e apenas cinco gols sofridos. Em grande fase, o Verdão tem a seu favor o retrospecto no clássico desde que o português assumiu.

Em oito encontros desde 2021, foram cinco êxitos palmeirenses, dois empates e só uma derrota: aproveitamento de 71%. Além dos resultados, houve placares mais elásticos, como o 4 a 0 de 2021 e o 3 a 0 de 2022.

O primeiro encontro foi justamente a goleada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, disputada em janeiro de 2021. Também foi naquele ano, em setembro, que o Corinthians conquistou a única vitória contra o português, com dois gols de Roger Guedes e ainda com Sylvinho. Em 2022, os três encontros terminaram com vitória de Abel sobre seu compatriota Vítor Pereira.

Confira, abaixo, todos os confrontos de Abel Ferreira contra o Corinthians:

18/01/2021 – Palmeiras 4×0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

03/03/2021 – Corinthians 2×2 Palmeiras – Campeonato Paulista

16/05/2021 – Corinthians 0x2 Palmeiras – Campeonato Paulista

12/06/2021 – Palmeiras 1×1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

25/09/2021 – Corinthians 2×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

17/03/2022 – Palmeiras 2×1 Corinthians – Campeonato Paulista

23/04/2022 – Palmeiras 3×0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

13/08/2022 – Corinthians 0x1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro