Flamengo x Vasco e São Paulo no Allianz: os jogos de segunda dos Estaduais

Após um final de semana marcado por resultados improváveis, mais dois jogos completam a rodada dos Estaduais nesta segunda, 13. Flamengo e Vasco fazem clássico primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, enquanto São Paulo e Água Santa se enfrentam pelas quartas de final do Paulista.

O duelo carioca acontece no Maracanã, às 21h10, e coloca em embate times em fases opostas. Enquanto o Vasco empolga a torcida pelos investimentos em contratações e vem de cinco vitórias seguidas, o Flamengo passa por um momento delicado, tendo em vista a perda de quatro títulos no ano.

Com pressão sobre o treinador Vítor Pereira, o lado rubro-negro tem três derrotas nas últimas cinco partidas, sendo uma delas para o próprio rival desta segunda. A partida poderá ser assistida no canal aberto Band e no canal fechado Bandsports.

Pelo futebol paulista, São Paulo e Água Santa fecham as quartas de final, que já classificou Palmeiras, Ituano e Red Bull Bragantino. Às 20h (de Brasília), o Tricolor atua no Allianz Parque, graças a um acordo com o Palmeiras, tendo em vista que o Morumbi recebe shows da banda inglesa Coldplay.

O Tricolor tem sete vitórias, dois empates e três derrotas no campeonato e entra em campo como favorito. Do outro lado, o Água Santa faz ótima campanha, ficando abaixo do São Paulo na classificação geral pelo desempate de saldo de gols. O jogo será transmitido pelo canal fechado TNT e pelos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports.

Os jogos desta segunda:

20h – São Paulo x Água Santa – HBO Max e Estádio TNT Sports

21h10 – Flamengo x Vasco – Band e Bandsports