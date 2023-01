Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir ao Carioca neste sábado

O Flamengo recebe o Nova Iguaçu neste sábado, 21, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A partida será transmitida pela Bandeirantes, em TV aberta, e pelo canal fechado Bandsports.

Criticado pela atuação no empate sem gols diante do Madureira, em Cariacica, o Rubro-Negro tenta voltar a vencer na competição. Até aqui são sete pontos em três partidas, garantindo a liderança – que pode ser ultrapassada pelo Fluminense, com seis, mas que tem um jogo a menos.

Depois de repetir praticamente a mesma escalação nos últimos dois jogos, visando dar sequência a equipe ideal para a decisão da Supercopa do Brasil, o técnico Vítor Pereira deve promover mudanças.

O zagueiro David Luiz, o goleiro Santos e o volante Thiago Maia são os principais candidatos a saírem por terem sido os mais aproveitados até aqui, enquanto Pablo e Filipe Luís sequer estrearam na temporada. Os atacantes Marinho e Everton Cebolinha também atuaram poucos minutos.

Vale lembrar ainda que o time terá outro jogo logo na sequência: já na terça-feira, 24, diante do Bangu, fora de casa.

O Nova Iguaçu ainda não venceu na competição: empatou sem gols diante do Volta Redonda, na estreia, e depois foi derrotado por 1 a 0 para o Fluminense na última terça, 17.

Confira a programação completa das partidas do Carioca nesta sábado:

16h

Flamengo x Nova Iguaçu – TV Bandeirantes e Bandsports

20h

Madureira x Bangu – Bandsports