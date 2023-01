Flamengo x Boavista: onde assistir ao Carioca nesta quarta-feira

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, no Maracanã, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Será o primeiro desafio do Rubro-Negro após o vice-campeonato da Supercopa do Brasil e o último antes da viagem para Marrocos, onde disputará Mundial de Clubes. A partida terá transmissão pela Band, em TV aberta, e do canal fechado Bandsports.

Líder do estadual com 11 pontos, a equipe dirigida por Vítor Pereira é o única invicta entre as 12 que disputam a competição. Enquanto isso, o Boavista é o lanterna, acumulando dois empates e duas derrotas em quatro jogos disputados.

Para a partida, Vítor Pereira deve escalar o que tem de melhor. A tendência é que mantenha a maior parte dos titulares que atuou em Brasília.

Desse modo, o Flamengo deve ir a campo com: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

O time volta a campo na próxima terça-feira, 7, pela semifinal do Mundial, contra o vencedor de Wydad Casablanca (Marrocos) e Al Hilal (Arábia Saudita). Enquanto isso, o Boavista visita o Botafogo, no próximo domingo, 5, em jogo do estadual.

Confira a programação completa das partidas do Carioca nesta quarta:

15h30

Audax-RJ x Bangu – Bandsports

19h

Botafogo x Nova Iguaçu – CazéTV

21h30

Flamengo x Nova Iguaçu – TV Bandeirantes e Bandsports