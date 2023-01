Flamengo x Audax: onde assistir ao jogo de abertura do Campeonato Carioca

Flamengo e Audax-RJ se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida inaugural do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão exclusiva pela Band, em TV aberta.

A abertura do torneio, curiosamente, é um confronto antecipado pela quinta rodada pelo fato do Rubro-Negro precisar se ausentar no próximo mês para a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 1º e 11 de fevereiro no Marrocos.

Para a partida, o Flamengo deve atuar com a equipe sub-20, comandada pelo técnico Mario Jorge, que dirige o time na Copa São Paulo. Ainda não será desta vez a estreia do português Vítor Pereira, que substitui Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no último ano.

Além dos jovens jogadores, o lateral Ramon, que estava no Red Bull Bragantino, e o atacante Thiaguinho, no Houston Dynamo, reforçam a equipe.

A provável escalação do Flamengo terá: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus e Victor Hugo; Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Em jogo-treino realizado no último domingo, 8, o time empatou por 1 a 1 diante do Boavista com essa mesma formação. Thiaguinho foi o autor do único gol no teste em Saquarema.

Até aqui, além de um novo treinador, o Rubro-Negro também anunciou a contratação do meio-campista Gerson, que retorna ao clube comprado do Olympique de Marselha. Segundo o site ge, a negociação foi selada por 15 milhões de euros (85 milhões de reais pela cotação atual), além de um bônus de 1 milhão de euros (5,6 milhões de reais) por meta atingida.

O clube também corre para fechar com o goleiro argentino Augustín Rossi, do Boca Juniors. O Flamengo anunciou na última segunda-feira, 9, possuir um pré-contrato com o jogador para um vínculo até o fim de 2027.