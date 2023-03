Fla-Flu: em fases opostas, Flamengo e Fluminense decidem a Taça Guanabara

Flamengo e Fluminense jogam nesta quarta-feira, 8, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, a última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Enquanto o rubro-negro tem 23 pontos, o Tricolor soma 22, o que torna a partida decisiva para o título da Taça Guanabara. Apesar de estar em melhor fase que o rival, o time de Fernando Diniz ainda tem chance de ficar de fora do mata-mata. A partida terá transmissão do canal aberto Band e do canal fechado Bandsports.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Vindo de uma derrota para o Vasco, no último domingo, 5, o Flamengo perdeu três títulos na temporada e vive fase delicada. Por outro lado, o Fluminense chega ao clássico com quatro vitórias consecutivas, em que balançou a rede 13 vezes e não sofreu nenhum gol. A partida, no entanto, pode ampliar a boa fase tricolor e afundar ainda mais a crise rubro-negra, que tem como principal alvo o técnico Vítor Pereira.

O Flamengo também entra em campo para afastar o domínio do rival nos confrontos recentes, tendo em vista que o time das Laranjeiras venceu seis dos últimos dez jogos – houve dois empates e duas vitórias rubro-negras no período. Por outro lado, um êxito para a Gávea deixa viva a possibilidade do Fluminense ficar de fora da fase final, caso Vasco, Volta Redonda e Botafogo vençam, tirando a diferença de saldo de gols.

Continua após a publicidade

Levando em conta que Pedro é dúvida e os titulares Thiago Maia e David Luiz estão lesionados, Vítor Pereira deve escalar o time com: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira; Varela, Vidal, Gerson, Ayrton Lucas; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.

Do lado do Fluminense, a nova contratação Marcelo ainda não será utilizada, assim Fernando Diniz deve mandar a campo: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexsander; André, Martinelli, Ganso, Arias; Keno e Cano.

Regulamento

O Campeonato Carioca é dividido em primeiro turno (Taça Guanabara), semifinal e final. Após 11 rodadas em que todos os times se enfrentam, os quatro primeiros avançam para a semifinal, que será disputada em dois jogos, com cruzamentos entre o 1º e 4º e 2º e 3º. Os dois melhores colocados têm vantagem do empate no placar agregado.

Entre o quinto e o oitavo colocado, um cruzamento mata-mata definirá o campeão da Taça Rio. Já a grande final será jogada em duas partidas, sem vantagem para nenhuma das equipes, nos dias 2 e 9 de abril.