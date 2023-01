Ferroviária x São Paulo: onde assistir ao Paulista nesta quinta-feira

Ferroviária e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A transmissão será via Paulistão Play e Youtube no streaming e Premiere no pay-per-view.

Depois de uma Série D decepcionante em 2022, a Ferroviária chega a este Paulista como um dos times a se observar no interior. Com investimento alto em reforços para o torneio, o time treinado por Vinicius Munhoz venceu a estreia, por 3 a 1, sobre o Água Santa, com três gols de John Kennedy, promessa que chegou do Fluminense para o estadual.

O São Paulo chega para o duelo em recente atrito com a torcida, que já vaiou a equipe logo na primeira partida da temporada, o empate em 0 a 0 com o Ituano, refletindo um ano de 2022 sem conquistas. Esperando a regularização do volante equatoriano Jhegson Mendez, Ceni também espera utilizar o zagueiro argentino Alan Franco, já inscrito.

No grupo C, o Ferroviária já pensa em pontuar mais uma vez e seguir forte na briga, tendo em vista que o São Bento já somou três pontos, o Ituano é um forte candidato e o grande do grupo é o Corinthians, que perdeu para o Red Bull Bragantino na estreia. No grupo B, o Tricolor vê um cenário mais favorável, porque precisa somar mais pontos do que o Mirassol – que já tem duas derrotas -, Água Santa e Guarani.

Também nesta quinta, o atual campeão Palmeiras visita o Botafogo, em Ribeirão Preto, às 21h30. Na estreia, o Verdão empatou em 0 a 0 com o São Bento.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta quinta:

19h30

Ferroviária x São Paulo – Premiere, YouTube da FPF e Paulistão Play

21h30

Botafogo-SP x Palmeiras – TNT e HBO Max