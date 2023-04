Facincani analisa derrota do Palmeiras para o Água Santa: ‘Jogo pífio’

O Água Santa largou na frente do Palmeiras e venceu por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2023, na Arena Barueri, neste domingo, 2. O comentarista de PLACAR, Felippe Facincani, analisou a partida e disse que o clube de Diadema mereceu o triunfo.

“O Palmeiras fez um jogo pífio e mereceu a derrota nesta decisão surpreendente em 2023. Em Barueri, o Palmeiras inexistiu coletivamente”, afirmou Facincani. Assista à análise completa e inscreva-se em PLACAR TV.: