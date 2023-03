Estaduais: os jogos e onde assistir as finais no sábado e domingo

Os principais campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil seguem em fase decisiva neste fim de semana. No sábado, 1º, Flamengo e Fluminense fazem um aguardado clássico no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Carioca, mesma situação do Grêmio, que medirá forças com o Caxias pela final do Gauchão, às 16h30 (de Brasília).

Ainda no sábado, América Mineiro e Atlético Mineiro entram em campo pela primeira final do estadual, no Independência. No domingo, é a vez do Palmeiras enfrentar o Água Santa na Arena Barueri.

Confira a programação completa:

1/4 (sábado), 15h30

Campeonato Mato-Grossense

Cuiabá x Luverdense – TV Centro América

A partida na Arena Pantanal é pelo jogo de volta do Campeonato Mato-Grossense. No último fim de semana, as equipes empataram sem gols. Em caso de nova igualdade, o campeão será conhecido nos pênaltis.

1/4 (sábado), 16h30

Campeonato Mineiro

América-MG x Atlético-MG – Globo Minas e Premiere

No primeiro duelo da final do Mineiro,a s equipes se enfrentam na Arena Independência. Nas semis, o Coelho eliminou o Cruzeiro, pelo agregado de 4 a 1, já o Galo, atual campeão, levou a melhor sobre o Athletic, após revés no jogo da ida e vitória na volta.

1/4 (sábado), 16h30

Campeonato Gaúcho

Grêmio x Caxias – Globo RS, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Nas semifinais, o Imortal conquistou a vaga após derrotar o Ypiranga por 2 a 1, enquanto o Caxias passou pelo Internacional nos pênaltis. O duelo é uma reedição da final de 2020, vencido pelo Grêmio.

1/4 (sábado), 20h30

Campeonato Carioca

Flamengo x Fluminense – Band e BandSports

Reeditando as três últimas finais do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense fazem o primeiro jogo da decisão de 2023. As equipes se enfrentam no Maracanã, tanto no jogo da ida quanto na volta. O Fla despachou o Vasco nas semifinais, enquanto o Flu, atual campeão, eliminou o Volta Redonda.

2/4 (domingo), 16h

Campeonato Paulista

Água Santa x Palmeiras – Record, HBO Max e Paulistão Play

Surpresa nesta edição do Campeonato Paulista, o Água Santa recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da decisão na Arena Barueri. A equipe eliminou o Bragantino nos pênaltis, pela semi. Melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras eliminou o Ituano na semifinal, por 1 a 0.

2/4 (domingo), 18h

Campeonato Carioca (Taça Rio)

Audax-RJ x Botafogo – Cazé TV

Fecha o dia do primeiro fim de semana das finais, Botafogo e Audax-RJ que fazem o jogo de ida da final da Taça Rio.