Estaduais: os jogos e onde assistir as decisões no sábado e domingo

Os principais campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil seguem em fase decisiva neste fim de semana. No sábado, 18, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam pela segunda e decisiva semifinal do Carioca, mesma situação do Atlético Mineiro, que encara o Athletic no jogo de volta da semi do Mineiro. Derrotados no primeiro jogo, tanto o Tricolor das Laranjeiras como o Galo precisam vencer para chegar a finalíssima.

Ainda no sábado, o Internacional abre as semifinais do Gaúchão diante do Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. No domingo, diversos jogos importantes e clássicos: Flamengo x Vasco, pelo Carioca, Ypiranga-RS x Grêmio, pelo Gaúcho, América Mineiro x Cruzeiro, pelo Mineiro, Palmeiras x Ituano, pelo Paulista.

Confira a programação completa:

18/3 (sábado)

16h

Fluminense x Volta Redonda – TV Bandeirantes e Bandsports

O Volta Redonda venceu a primeira semifinal do Carioca por 2 a 1. Para seguir adiante, o Tricolor precisa de vitória por qualquer placar, já que tem a vantagem por melhor classificação na primeira fase. A partida acontece no Maracanã.

16h30

Atlético-MG x Athletic – TV Globo (somente para MG), SporTV e Premiere

O Athletic venceu a primeira semifinal do Mineiro por 1 a 0. O Galo passa com qualquer vitória simples, no Independência, enquanto a equipe de Sâo João del Rei pode empatar por qualquer placar.

16h30

Caxias x Internacional – TV Globo (somente para RS) e Premiere

Segundo colocado na primeira fase, o Inter faz a primeira semifinal diante do Caxias, o terceiro, invicto há dez partidas. O Colorado tem o melhor ataque da competição, com 22 gols.

19/3 (domingo)

16h

Palmeiras x Ituano – TV Record, Premiere, Paulistão Play, YouTube do Paulistão, TNT e HBO Max

Em jogo único no Allianz Parque, o Palmeiras tenta chegar à decisão pelo quarto ano consecutivo. Se empatar, o primeiro finalista do estadual mais badalado do país será conhecido nos pênaltis.

16h

Ypiranga-RS x Grêmio – Premiere

No Colosso da Lagoa, o Grêmio tenta confirmar o favoritismo na primeira semifinal do Gauchão. A equipe está invicta na temporada e fez, com sobras, a melhor campanha da primeira fase. Além disso, conta com Luis Suárez.

18h

América-MG x Cruzeiro – Premiere

A Raposa terá diante do Coelho uma dura missão: reverter a derrota de 2 a 0 no primeiro jogo. Para passar, o América-MG joga em casa, no Independência, e pode perder por até dois gols de diferença. Ao Cruzeiro cabe uma vitória por três gols ou ficar pelo caminho.

18h

Vasco x Flamengo – CazéTV

Com a vitória por 3 a 2 no primeiro jogo, o Flamengo só precisa empatar diante do rival para seguir adiante. O Vasco, por sua vez, chega pressionado após ser eliminado para o ABC-RN na Copa do Brasil.