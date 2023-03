Eliminação, selvageria e crise: a noite da vergonha do Inter

O Internacional viveu uma noite para se esquecer no último domingo, 26. Após mais um empate no tempo normal, foi eliminado pelo Caxias nos pênaltis, em duelo da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2023, em pleno Beira-Rio. Fora da final pela quarta vez nas últimas seis edições, o Colorado ainda protagonizou um vexame após o apito final. Jogadores da equipe que disputa a elite nacional se irritaram com provocações dos adversários e iniciaram a selvageria, que deu espaço para uma cena inimaginável: um torcedor colorado invadiu o campo com uma criança no colo e agrediu um atleta do time da Serra Gaúcha.

Dentro de campo, a partida acabou em 1 a 1, com gols de Maurício, para o Inter, e Eron, para o Caxias. O jogo que contou com chances para ambos os lados terminou na marca da cal. Nas disputas, houve o primeiro indício de confusão, que resultou na expulsão Matheus Dias e Vinicius Guedes, do Colorado e do Grená, respectivamente. As cobranças decisivas foram as de Estevão, que parou na defesa do goleiro Bruno Ferreira, e a de Wesley Pombo, que converteu para garantir a classificação caxiense.

Com a vaga garantida, jogadores do Caxias provocaram a torcida mandante, o que irritou o elenco colorado. O mais exaltado entre todo o time era o zagueiro Rodrigo Moledo, que desferiu chutes e rasteiras nos adversários. Durante a transmissão, foi possível ver, em imagem recuperada, um homem que invadiu o campo e chutou um atleta do time do interior gaúcho, enquanto segurava uma menina. A cena causou revolta e o Internacional se prontificou a investigar o caso e aplicar devidas punições.

Cenas lamentáveis no Gaúcho… Torcedor invade gramado com criança no colo para agredir jogador do Caxias #ge pic.twitter.com/oBPvn3bihq — ge (@geglobo) March 26, 2023

Nesta temporada, o Internacional tem seis vitórias, seis empates e uma derrota, o que representa aproveitamento de 61% dos pontos. Por outro lado, tanto no GreNal, quanto nas semifinais, o time treinado por Mano Menezes não venceu. Sem ser campeão estadual desde 2016, o Internacional inicia o ano pressionado. Vice-campeão brasileiro, conhece nesta segunda-feira, 27, o seu grupo na Libertadores, título conquistado em 2006 e 2010 pelo clube de Porto Alegre.