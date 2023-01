Duílio diz que tentou contratar Cristiano Ronaldo para o Corinthians

No dia em que foi apresentado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo contou ter recebido propostas de clubes brasileiros. Nesta sexta-feira, 6, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, revelou que uma delas foi do clube paulista.

“Já há muito tempo tentamos uma conversa, desde que começou a confusão com o Manchester [United]. Lógico que era muito difícil, mas por que não tentar?”, revelou Duílio em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da Band. “Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester United, por dois anos (….) Fiz a proposta e torci até para não ele aceitar”, brincou.

“Tínhamos muitas empresas, patrocinadores, e a gente sabe que um jogador desse tamanho se paga”, continuou Duílio, que destacou a ambição do clube por atrair grandes estrelas. “Muita gente tira sarro. Do Renato Augusto tiraram sarro, Willian, Yuri [Alberto] e estão todos aí”, completou. O presidente ainda disse ter enviado propostas pelos uruguaios Edinson Cavani, do Valencia e Luis Suárez, recém-contratado pelo Grêmio.

A menos de dois meses de completar 38 anos, Cristiano Ronaldo surpreendeu ao fechar com o Al Nassr e foi recebido com grande festa pelos torcedores sauditas. Segundo veículos da imprensa europeia, o português vai receber no novo clube aproximadamente 200 milhões de euros por ano (cerca de 1,13 bilhão de reais pela cotação atual) entre salário e publicidade.