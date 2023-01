‘Drible Michael Jackson’, o movimento que virou polêmica no Paulista A2

Um inusitado drible chamou a atenção logo na primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Durante a vitória da Portuguesa Santista sobre o Novorizontino por 4 a 2, no estádio Ulrico Mursa, o atacante Erik deu um chute no ar seguido de um giro. O movimento que aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo, apelidado nas redes sociais de “Drible Michael Jackson”, enfureceu os adversários. Em entrevista a PLACAR, o autor afirmou que deve repetir a jogada.

“Normalmente eu costumo dar o chute no vento, o giro foi improviso. Estava propício [o momento], dando tudo certo, aí acabou saindo. Acho que faz parte do futebol, tudo depende do momento do jogo. Se for ajudar a equipe, melhor ainda. É meu estilo de jogo e, se eu tiver oportunidade, vou fazer de novo”, disse o jogador.

O lance aconteceu em um jogo que animou a torcida da Briosa. A equipe vencia por quatro gols de vantagem aos nove minutos do segundo tempo, momento em que Erik entrou em campo. Já nos minutos finais, o atacante recebeu passe do companheiro Hiago Ramiro e protagonizou o drible.

Como resposta, o jogador Barba, do Novorizontino, fez a falta e desencadeou um princípio de confusão, apoiado por Marlon, capitão do time de Novo Horizonte, que cruzou o campo para cercar o atleta da Portuguesa. Os jogadores foram contidos e o árbitro Adriano de Assis Miranda advertiu com amarelo apenas o autor da falta.

O vídeo viralizou e foi motivo de brincadeira até do Instagram da Portuguesa Santista. “Peão da casa própria? Michael Jackson? Bayblade? Não! É só o Erik passando na sua timeline!”, ironizou o perfil.

O atacante que estreou pela Briosa tem 27 anos e passagens por Vitória, Cianorte-PR e Luverdense-MT na última temporada. Revelado pelo Grêmio em 2014, também atuou por equipes menores do sul do país e pelo futebol português.

Retornou ao Brasil em 2020, para jogar pelo CRB-AL. Permaneceu também no clube alagoano na temporada de 2021. Ao todo, foram quatro gols e cinco assistências em 49 partidas durante a passagem.

Apesar de ter causado irritação nos adversários, o atacante diz gostar de demonstrar a sua habilidade e explica que desde jovem se inspira em dribladores: “Eu, particularmente, gosto muito, acho muito maneiro, chego a me espelhar nesses caras que fazem esses dribles diferentes. Eu me espelho muito em Neymar e esses caras que driblam muito”.

Questionado pela reportagem de PLACAR, Emerson Coelho, vice-presidente da Portuguesa Santista, externou a posição do clube sobre o lance. “O clube em campo tem liberdade de fazer o que quiser, desde que não seja algo errado. Mas o drible é um recurso. Então, a gente nem apoia, nem desapoia. Era o recurso que tinha no momento, usou. O clube nem vai tocar no assunto com ele”.

Exibicionismo?

Em outubro do último ano, o tradicional drible utilizado por Antony causou polêmica na Inglaterra. Durante a vitória por 3 a 0 do Manchester United sobre o Sheriff, pela fase de grupos da Liga Europa, o atacante fez a demonstração de habilidade e foi alvo de duras críticas pelo ex-meio-campista Paul Scholes, ídolo do clube e atual comentarista do canal BT Sport.

“É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele”, disse o ídolo dos Red Devils.

O jogador que brilhou pelo time inglês já havia criticado Antony dizendo que a nova contratação não tem muitos “truques”. O técnico Erik ten Hag defendeu seu jogador na coletiva de imprensa. Moderado, o holandês amenizou o pupilo: “não tem problema, desde que seja funcional”.

Pelas redes sociais, Antony rebateu as críticas e disse que não vai deixar de fazer o drible durante as partidas. “Somos conhecidos pela nossa arte, e eu não vou parar de fazer o que me trouxe aonde estou!”, escreveu o atacante no Instagram.