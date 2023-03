Diadema pode entrar na Iista de cidades campeãs do Paulistão

O Campeonato Paulista pode ter uma nova integrante na lista de cidades que já faturaram o título. O Água Santa, fundado em Diadema em 1981, disputará a decisão contra o atual campeão Palmeiras e pode levar a taça pela segunda vez à região do Grande ABC, 19 anos depois da conquista do São Caetano.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Com mais de 420.000 habitantes, Diadema faz parte da região metropolitana de São Paulo. Ao lado de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, forma o chamado ABCD Paulista. O sucesso surpreende não só pela pouca idade do clube, mas também pela falta de grandes investimentos – na semifinal, o time eliminou o Red Bull Bragantino, clube de Bragança Paulista gerido pela marca austríaca de energéticos e com folha salarial bem mais alta.

Bragança, aliás, é uma das seis cidades do Estado com ao menos uma taça conquistada, graças ao título do Bragantino em 1990. Santos, Itu, Limeira, São Caetano e a capital são as outras.

Disputado desde 1902, com o São Paulo Athletic como vencedor inaugural, o Campeonato Paulista tem como maior campeão o Corinthians, com 30 taças.

Confira, abaixo, todas as cidades e clubes campeões do principal Estadual do país

São Paulo

Corinthians (30 títulos)

Palmeiras (24)

São Paulo (22)

Paulistano (11)

São Paulo Athletic (4)

Portuguesa e Associação Atlética das Palmeiras (3)

Sport Club Americano, Germânia, SC Internacional, Associação Atlética São Bento (2)

Juventus, Albion (1)

Santos

Santos (22 títulos)

Itu

Ituano (2 títulos)

Tendo em vista que os quatro grandes e outros cinco clubes estavam disputando o Torneio Rio-São Paulo, o Paulistão de 2002 foi repleto de times do interior. Com 12 times, o formato de disputa foi em pontos corridos, vencido pelo Ituano, com 40 pontos. O Rubro-negro de Itu contava com nomes como Richarlyson, que mais tarde brilhou em São Paulo e Atlético Mineiro, e Basílio, ex-Grêmio, Santos e Palmeiras.

Continua após a publicidade

Já em 2014, marcando o início do sucesso do trabalho que levou o Ituano ao Brasileirão Série B, o título voltou ao interior. Com Juninho Paulista na diretoria e Doriva, ex-volante campeão mundial com o São Paulo, como técnico, o Galo de Itu foi campeão superando dois grandes. Após passar pelo Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final, eliminou o Palmeiras na semifinal e bateu o Santos na decisão.

São Caetano do Sul

São Caetano (1 título)

Dois anos depois do vice-campeonato da Libertadores, o São Caetano despontava como uma força do ABC paulista. Em 2004, a coroação estadual chegou ao Azulão. Depois de eliminar o Santos, encarou o também emergente Paulista de Jundiaí. Duas vitórias garantiram o título do time que tinha o treinador Muricy Ramalho e os jogadores Gilberto, ex-Flamengo, Hertha Berlim e seleção brasileira, Mineiro, ex-São Paulo, Chelsea e seleção brasileira, e Euller, o “filho do vento”.

Bragança Paulista

Bragantino (1 título)

Com a família Abi Chedid totalmente no comando da gestão, ainda longe dos aportes da Red Bull, o Bragantino levou o nome de Bragança ao topo do estado em 1990. Com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas e Gil Baiano e Mauro Silva em campo, o Massa Bruta deixou para trás Corinthians e Santos na fase de grupos e derrotou o Novorizontino na decisão caipira, coroando a fase mais vitoriosa do clube.

Limeira

Internacional de Limeira (1 título)

Cerca de uma década após retornar ao futebol profissional, a Inter de Limeira fez história. Em 1986, treinado por José Macia, o Pepe, surpreendeu a todos, do início ao fim. Líder da classificação geral, encarou o Santos na semifinal e passou com duas vitórias, chegando para a decisão contra o Palmeiras. Em dois jogos realizados no Morumbi, que juntos reuniram mais de 180 mil pessoas, o interior se fez forte. Um empate por 0 a 0 e um 2 a 1 deram o título ao Leão.