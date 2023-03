Demissão de Pezzolano; Ronaldo e SAF na berlinda: a crise no Cruzeiro

Após a derrota para o América por 2 a 1 e a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, Paulo Pezzolano deixou o cargo de treinador do Cruzeiro. A saída do uruguaio, que comandou a equipe no acesso, escancara a crise do lado azul de Belo Horizonte, deixando a SAF na berlinda e Ronaldo, sócio majoritário, como alvo de críticas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Em coletiva de imprensa realizada depois da partida, Pezzolano colocou o cargo à disposição e confirmou que o fim do trabalho já estava definido. “Venho comunicar que minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. É uma decisão nada quente nem nada, é uma decisão tomada com muita finalidade, muito pensada. A decisão está tomada desde dezembro, junto à direção.”

Como principal motivo, o argentino citou que o time precisa de alguém com total dedicação e empenho: “Sinceramente, eu não estava 100% a partir de dezembro e eu acho que esse clube gigante como o Cruzeiro, Ronaldo, Paulo André, Pedro Martins, todos que trabalham no Cruzeiro, jogadores, estafe, precisam de um treinador que esteja.”

Recém-promovido à elite do futebol nacional, depois de três anos na Série B, o Cruzeiro tem três vitórias, três empates e quatro derrotas neste ano. Para a temporada, o time que conquistou a segunda divisão de 2022 foi quase todo reformulado, com a chegada de contratações que até o momento não encaixaram. Nesse sentido, as críticas da torcida caem sobre Ronaldo e a SAF.

Continua após a publicidade

Presente no jogo, Ronaldo deixou o Independência sem falar com a imprensa e emitir comunicados nas redes sociais. Revelado pelo clube e alçado à posição de ídolo no ano passado, o ex-atacante passou a ser alvo de vaias e xingamentos das arquibancadas, como representante da SAF que gere o clube.

Nos últimos dias, personagens do esporte criticaram a gestão, como Kleber Gladiador, ex-atacante que fez boas temporadas na equipe mineira. Em entrevista ao Canal do Benja, no Youtube, rasgou o verbo: “O Cruzeiro não é o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro tem torcida, a maior torcida fora do eixo, o Cruzeiro é um time tradicional, com história gigante, campeão de tudo. E o Ronaldo comprou o Cruzeiro para investir e não para ganhar títulos. O Cruzeiro vai virar um time de barriga de aluguel para investidor, para ganhar dinheiro, e não para ganhar título. E esse era o maior medo do torcedor cruzeirense.”

Sem possibilidade de grandes investimentos, tendo em vista os graves acontecimentos financeiros de gestões passadas, Ronaldo bate na tecla da recuperação. Após a derrota no jogo de ida, o ídolo do futebol mundial publicou em seu Twitter que a SAF “tirou o clube da UTI e vai tirar do hospital”.

O Cruzeiro não vence um time da elite do futebol nacional há 11 jogos. Neste período, que se iniciou em 2021, foram 10 derrotas e um empate, com 23 gols sofridos e sete gols marcados, contra América, Atlético e Fluminense.