Daniel Ruiz, quem é o colombiano desejado pelo Santos comparado a James

O Santos negocia a contratação do atacante colombiano Daniel Ruiz, de 21 anos, principal nome do Millonarios. O clube paulista corre para viabilizar a negociação por empréstimo do jogador até o fim do prazo de inscrição no Campeonato Paulista, na próxima sexta-feira, 10. Ruiz é comparado no país ao compatriota James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo de 2014.

O mais novo alvo santista iniciou a carreira pelo modesto Fortaleza, equipe de Zipaquirá e que, atualmente, disputa a segunda divisão colombiana. A estreia aconteceu em 2018. Antes disso, já havia passado pela base do Deportivo Cali.

A mudança de chave na carreira começou quando foi emprestado ao Millonarios, em 2021. Realizou 45 jogos logo na primeira temporada, 28 deles como titular, e chamou atenção pelos quatro gols marcados e sete assistências distribuídas.

O desempenho já foi suficiente para atrair o clube pela contratação definitiva por 350 mil dólares (1,8 milhão de reais pela cotação atual). Segundo o site Goal, o acordo com o Peixe, inicialmente, envolveria um empréstimo até o fim de 2023 por 1 milhão de dólares (5,1 milhões de reais) com opção de compra por mais 4 milhões de dólares (20,7 milhões de reais) de 70% dos direitos econômicos.

Ruiz atuou em 57 das 62 partidas do Millonarios na última temporada, sendo 53 delas como titular. Marcou nove vezes e deu quatro assistências para os companheiros. Em 29 janeiro deste ano, fez a sua estreia pela seleção colombiana, atuando por 22 minutos no amistoso sem gols diante dos Estados Unidos, em 29 de janeiro de 2023.

Canhoto, o colombiano tem apenas 1,71m e, curiosamente, prefere atuar pelo lado esquerdo do campo – justamente na função de Yeferson Soteldo, titular, mas que ficará cerca de quatro meses afastado devido a uma lesão no tendão do músculo peitoral esquerdo.

Com contrato de empréstimo até o meio do ano junto ao Tigres, do México, há possibilidade de o camisa 10 sequer retornar a atuar com a camisa do clube.

Daniel Ruiz tem como característica chutes de fora da área e o fato de ser um dos cobradores de falta do Millonarios. Ele foi criticado na última temporada pelo excesso de cartões amarelos por reclamação – seis durante a Liga Colombiana – e reações intempestivas, como o fato de ter chutado uma garrafa de água ao ser substituído.

Eu não curto muito esses vídeos de melhores lances do atleta, mais essas são algumas características do Daniel Ruiz pic.twitter.com/VVmANcJGkr — Santista do Interior (@SantistadoInte1) February 6, 2023

Em crise e ameaçado de rebaixamento no estadual, o Santos corre contra o tempo para viabilizar nomes para amenizar a pressão da torcida.

Após a derrota para o Palmeiras no clássico disputado no Morumbi, no último sábado, 4, o coordenador Paulo Roberto Falcão afirmou que o clube recebeu negativas de mais de 22 jogadores na tentativa de contratá-los.

Na atual temporada, o Peixe ocupa a última colocação do Grupo A, com seis pontos, enquanto Red Bull Bragantino e Inter de Limeira estaria classificados com dez pontos cada. Em seis jogos, a equipe treinada por Odair Hellmann tem apenas uma vitória conquistada.