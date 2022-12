Cruzeiro já tem quase um time de reforços na volta à Série A; confira

O Cruzeiro, atual campeão da Série B, vive dias ativos no mercado de transferências, de olho na volta à elite em 2023. Até o momento, o time que tem a SAF gerida por Ronaldo Fenômeno já anunciou dez reforços, buscando manter o princípio de responsabilidade financeira, a fim de recuperar as dívidas do clube, que tiveram papel crucial na dura permanência de três anos na segunda divisão.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os jogadores oficializados pelo clube mineiro são os zagueiros Reynaldo e Neris, os laterais Igor Formiga e William, os meio-campistas Wallisson, Ramiro e Mateus Vital e os atacantes Wesley (único dos reforços que custou uma taxa de transferência, cerca de 16 milhões de reais), Nikão e Rafael Bilu. Além desses nomes, o goleiro Anderson, que vem do Athletico Paranaense, também deve ser anunciado nos próximos dias. Os movimentos mostram que a escalação campeã da Série B de 2022 vai mudar bastante.

De antemão, o treinador Paulo Pezzolano já não contará com alguns titulares absolutos de 2022, como o zagueiro Zé Ivaldo, que voltou ao Athletico, e o lateral Matheus Bidu, contratado pelo Corinthians. Além desses nomes, outros que foram utilizados com frequência, como Chay, Fernando Canesin, Leo Pais, Rodolfo, Rômulo, Willian Oliveira, Geovane, Jajá e Luvannor também deixaram o elenco.

OS REFORÇOS

Zagueiros

Para a posição, que muitas vezes conta com três escalados no sistema de Pezzolano, o Cruzeiro já anunciou dois nomes: Reynaldo e Neris. O primeiro veio do Goiás após não ter o vínculo renovado, e o segundo chegou livre no mercado, meses após não seguir no Al Hazem, da Arábia Saudita.

Reynaldo tem 25 anos e atuou em 32 partidas do Brasileirão de 2022 com o Goiás. Encerrou o torneio como o líder de cortes no elenco, somando 189. Neris tem 30 anos e não entra em campo desde junho. Passou por clubes como Al Hazem (Arábia Saudita), Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) e Boavista (Portugal).

Laterais

Continua após a publicidade

Até o momento, ambos os laterais contratados atuam pelo lado direito: William, que estava sem clube e já passou por Wolfsburg, Schalke 04 e Internacional, e Igor Formiga, que rescindiu com a Ponte Preta.

William, aos 27 anos, já foi uma promessa do futebol brasileiro e é medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016. Saiu do Inter em 2017, mas, após um bom início, perdeu espaço no Wolfsburg, onde também sofreu com lesões. Passou rapidamente pelo Schalke 04 e não joga desde o fim de 2021.

Igor Formiga tem 23 anos e passou pelas categorias de base do Corinthians. Passado um ano na Ponte Preta, rescindiu o vínculo e chega ao Cruzeiro depois de entrar em campo 31 vezes na Série B de 2022.

Meio-campistas

No meio-campo, o Cruzeiro fez três contratações: Wallisson, Ramiro e Mateus Vital.

Wallisson, de 25 anos, chega ao Cruzeiro após rescindir com a Ponte Preta. Volante de muita intensidade, se destacou pelo Athletic no último Campeonato Mineiro antes de jogar pela Macaca. Ramiro, aos 29 anos, tem bastante rodagem no futebol brasileiro (campeão da Libertadores com o Grêmio, em 2017) e estava sem clube depois de deixar o Corinthians. O meia-atacante Mateus Vital, de 24 anos, também defenderá o lado azul de Minas Gerais saindo do Timão em fim de contrato.

Atacantes

Para reforçar o ataque, a diretoria cruzeirense também anunciou três nomes, sendo dois deles mais badalados: Nikão, emprestado pelo São Paulo, e Wesley, comprado por 16 milhões de reais (maior investimento da gestão Ronaldo) do Palmeiras. Também chegou Rafael Bilu, que assinou contrato até julho e está em tratamento de lesão no joelho.

Nikão, mineiro de Montes Claros, chega ao Cruzeiro bastante conhecido pelos torcedores dos rivais locais – já defendeu América e Atlético Mineiro. Aos 30 anos, vai à Toca da Raposa após um ano sem brilho no São Paulo. Wesley, revelado pela base do Palmeiras, foi um alto investimento e chega atraindo expectativas aos 23 anos. Já Rafael Bilu, também de 23 anos, tem contrato em moldes diferentes: depois de sofrer com grave lesão no joelho enquanto atuava pelo Criciúma, assinou com o Cruzeiro até julho, mas com possibilidade de extensão dependendo de uma meta de jogos.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN