Corinthians x Guarani: onde assistir ao Paulistão nesta terça-feira

O Corinthians enfrenta o Guarani nesta terça-feira, 24, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo streaming Paulistão Play.

Após empatar sem gols diante da Inter de Limeira, o Timão tenta voltar a vencer. Para a partida, o técnico Fernando Lázaro terá retornos, um deles o do volante Maycon, poupado na última partida.

Outra provável volta será do volante argentino Fausto Vera, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. Em contrapartida, o meia Giuliano deve ficar no banco de reservas ao ser substituído com dores no tornozelo direito.

Poupados, o lateral-direito Fagner, o zagueiro Balbuena, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto devem voltar a aparecer entre os 11 titulares.

O provável Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Bugre também vem de um empate sem gols diante do Ituano. Assim como o rival, somou quatro pontos em três rodadas.

Confira a programação completa das partidas dos estaduais nesta terça:

Paulistão

20h

Corinthians x Guarani – Premiere e Paulistão Play

Carioca

21h10

Bangu x Flamengo – TV Bandeirantes

Pernambucano

15h

Íbis x Salgueiro – TV FPF

20h

Sport x Belo Jardim – DAZN

Gaúcho

19h

Juventude x São Luiz – Premiere

Baiano

20h30

Itabuna x Juazeirense – TVE