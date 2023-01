Corinthians x Água Santa: onde assistir ao Paulistão nesta quarta-feira

O Corinthians enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo streaming Paulistão Play.

Derrotado por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na estreia, o Timão busca os primeiros pontos em 2023. Para a partida, o técnico Fernando Lázaro terá o retorno do meia-atacante Adson, que cumpriu suspensão.

O time também espera poder contar com o atacante Yuri Alberto e com o meia Renato Augusto. O primeiro foi preservado do confronto em Bragança Paulista depois de acusar dores no tornozelo, enquanto o camisa 8 realiza uma programação especial de treinamentos para a temporada. Ambos já treinam com o grupo.

Além da dupla, o atacante paraguaio Ángel Romero foi inscrito e deve ficar à disposição. O clube também corre para regularizar a situação do lateral-esquerdo Matheus Bidu.

A baixa fica por conta do volante argentino Fausto Vera, que teve um trauma no tornozelo direito ao sofrer uma entorse.

Com isso, o provável Timão deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero).

O Água Santa também estreou com derrota na competição: 3 a 1 para a Ferroviária, em casa. A equipe não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Sam, que precisará cumprir suspensão automática por expulsão.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta quarta:

19h

São Bernardo x Red Bull Bragantino – Premiere e Paulistão Play

19h30

Corinthians x Água Santa – Premiere e Paulistão Play

20h30

Ituano x Portuguesa – Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

21h35

Guarani x Santos – TV Record, Premiere e Paulistão Play