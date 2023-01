Corinthians tenta quebrar jejum de seis anos contra o São Paulo no Morumbi

A bola rola para São Paulo e Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi. O clássico no estádio tricolor tem retrospecto favorável ao time da casa, que defende uma invencibilidade de seis anos contra a equipe rival. Para quebrar o tabu e mudar o retrospecto recente, o Timão espera que o técnico Fernando Lázaro repita o feito de Fábio Carille logo em seu primeiro Majestoso.

O Corinthians não vence o São Paulo há seis anos no Morumbi. A última vez aconteceu em 2017, pela semifinal do Campeonato Paulista. Na época, o Timão venceu por 2 a 0 – gols de Jô e Rodriguinho. Desde então, foram 11 jogos: quatro empates e sete derrotas.

Apesar do retrospecto negativo, há esperanças alvinegras em quebrar o jejum. Uma delas está no técnico Fernando Lázaro, que chega para o seu primeiro clássico. O jovem treinador tenta repetir o feito de Carille, responsável por comandar o Timão no triunfo de seis anos atrás.

Os cenários são parecidos – assim como Lázaro agora, Fábio Carille havia sido promovido ao cargo de técnico naquele ano e logo no primeiro Majestoso fora de casa conseguiu a vitória.

Outra semelhança e aposta do Corinthians está em algumas figurinhas repetidas da equipe. São cinco jogadores do atual elenco que estiveram presentes em 2017: Cássio, Fagner, Balbuena, Maycon e Romero.

Do lado oposto, o elenco tricolor mudou radicalmente ao longo dos anos e apenas um nome permaneceu (saiu e voltou) de 2017 para 2023. O técnico Rogério Ceni foi responsável pelo último revés do São Paulo contra o rival, no Morumbi.

O início de temporada tricolor é melhor que do Corinthians, e o time do Morumbi chega mais calejado para o encontro após empatar contra o Palmeiras. Ainda assim, os diferentes resultados podem determinar o futuro de ambas as equipes neste início de ano.