Copa do Nordeste: os principais destaques e surpresas do torneio

A Copa do Nordeste caminha para sua reta final, com equipes já confirmadas na semifinal do torneio, mas para além dos jogos, a competição trouxe gratas surpresas ao futebol brasileiro na edição de 2023. Desde as boas campanhas de Ferroviário e ABC até o domínio de Sport e Fortaleza, a Lampions ganha cada vez mais importância na revelação de novos jogadores. Confira os principais destaques até aqui:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A decepção Bahia

O Bahia chegou para a essa temporada com a chave virada, oficialmente SAF, parte do City Group. A mudança deu início a uma reformulação quase total do elenco tricolor, e o ponto de partida foi a chegada do técnico português Renato Paiva. Ao todo, foram mais de 10 negociações e novos nomes integrados ao elenco: Raul Gustavo, Kanu, Marcos Vitor, David Duarte, Jhoanner Chavez, Nicolas Acevedo, Biel Teixeira, Kayky, Everaldo e Marcos Felipe.

As novidades e o jogo de posição de Renato Paiva não surtiu efeito imediato e o Bahia encerrou sua participação na Copa do Nordeste mais cedo do que o esperado. A surpresa negativa do torneio, que iniciou com grandes expectativas, parou na fase de grupos como 6º colocado: duas vitórias, três empates e três derrotas.

Erick Pulga, do Ferroviário

A grande surpresa da Lampions se chama Erick Pulga e defende a camisa do Ferroviário. Ao todo (Copa do Nordeste e estadual), o ponta esquerda disputou 20 jogos com a equipe cearense e participou de 12 gols (9G e 3A). Apesar de jogar no corredor esquerdo, o jovem de 22 anos atua com perna invertida (é destro) e portanto tende a fazer diagonais em direção a grande área. Erick Pulga tem qualidade no 1×1, mas também recursos do jogo associativo e, além de tudo, consegue dar profundidade para atuar também com a perna não dominante (esquerda).

Continua após a publicidade

O bom desempenho de Pulga na Copa do Nordeste chamou a atenção de diferentes clubes brasileiros e, segundo a imprensa cearense, rendeu já um pré-contrato do atacante com a equipe do Ceará.

Luciano Juba, do Sport

O tradicional Sport surpreendeu a todos na Copa do Nordeste com uma campanha sólida, liderando na fase de grupos, com seis vitórias e apenas um empate e uma derrota. Parte do sucesso do Leão da Ilha se deve ao desempenho de Luciano Juba, prata da casa. Aos 23 anos, o lateral/ponta esquerda é o dono da bola parada e comandante das ações ofensivas da equipe. Tendo a perna esquerda dominante, Juba tem qualidade no passe, dribles e finalizações certeiras de média distância. Até aqui, em 20 jogos no ano, foram 13 participações em gols (9G e 4A) – quatro gols e quatro assistências apenas na Lampions.

O bom início de temporada levou o atleta a assinar um pré-contrato com o Bahia para setembro, já que o contrato com o Leão termina em agosto, próxima janela de transferências.

A consistência do Fortaleza de Vojvoda

O trabalho de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza não é uma novidade, mas cada vez se consolida mais. Na atual temporada, o Leão do Pici se reforçou em muitos nomes caíram perfeitamente no sistema de jogo. Artilheiro da Copa do Nordeste e recém-chegado ao clube, Juan Martín Lucero soma cinco gols na Lampions até aqui. O argentino se encaixa no chamado ‘centroavante moderno’, pois tem qualidades físicas, mas também técnicas para jogar tanto por cima quanto por baixo, não fica fixado dentro da área e tem mobilidade para fazer associações.

Além de Lucero, vale destacar a contratação de Thomas Pochettino, meia que joga no entrelinhas, e também de Hércules, prata da casa, que é peça fundamental para na condução da bola e pressão em cima do adversário.