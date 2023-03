Contrato de Suárez com Grêmio inclui cláusula sobre gol em Grenal; entenda

Luis Suárez, do Grêmio, é a grande atração da PLACAR de março, e também do clássico deste domingo, 5, diante do Inter, pelo Campeonato Gaúcho, a partir das 20h (de Brasília). na Arena do Grêmio. Na entrevista de capa, já disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android, e a partir da próxima semana nas bancas e casas dos assinantes, o atacante uruguaio se disse tranquilo para seu primeiro Grenal, que, de tão importante para os gaúchos, ganhou uma cláusula especial em seu contrato.

O vínculo de Suárez com o Grêmio, válido até o fim de 2024, prevê bonificações em caso de metas de gols alcançadas. São valores diferentes caso atinja 15, 20, 25 ou 30 bolas na rede por temporada. Não são contabilizados, no entanto, os gols no Estadual, apenas no Grenal ou nas finais. Os oito gols que já marcou em 2023, portanto, não entram na conta.

A PLACAR, Suárez minimizou a importância destas cláusulas. “Isso são extras, como chamamos, porque a meta e obrigação é no torneio Gaúcho, na Copa, onde quer que seja, minha meta é ajudar o time, seja com gols ou assistências. O resto são extras, aconteceu também na Espanha, são coisas que eu pessoalmente não dou muita importância, são questões econômicas dos quais falam, mas eu não gosto”, diz.

“Meu dever é ajudar o time, se faço, 10, 15, 20 ou 25 gols, melhor para o time, mas são extras que não dou importância. Minha obrigação é competir em todos os torneios com Grêmio e cumprir seu objetivo”, completou. O astro, porém, demonstrou confiança para o jogo deste domingo e pediu um clássico de paz.

“Os clássicos tem que ser, para mim, um espetáculo. Uma boa partida, com gols, que não haja problema, que não tenha incidentes fora de campo, por isso dentro temos que ser exemplos. E que possamos desfrutar porque é uma partida em que milhões de pessoas vão ver, um grande jogo”, disse, para depois lançar uma bem-humorada provocação. “Já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio porque em todos os clássicos que joguei, em todos fiz gols. É uma responsabilidade que preciso assumir aqui também.“

Bastidores da negociação

A ligação entre Suárez e Grêmio nasceu como promessa de campanha do presidente do clube, Alberto Guerra, eleito em 12 de novembro. A cartada foi criticada por opositores como uma manobra eleitoral, dias antes do pleito, mas acabou confirmada pelo próprio jogador durante a Copa do Mundo do Catar. Suárez agradeceu pelo contato, mas se disse focado na disputa pelo Uruguai. Na época, o veterano de 36 anos parecia mais propenso a aceitar propostas do México ou dos EUA.

A negociação ganhou fôlego a partir de 15 de dezembro, quando um intermediário informou ao Grêmio que a possibilidade de Suárez ir para a MLS, principal liga americana, havia sido descartada. Quatro dias depois, o vice-presidente de futebol Paulo Caleffi e dirigentes do clube apresentaram o projeto ao jogador em uma videochamada. Suárez deu o aval para que os gaúchos acertassem as bases do contrato com seu advogado.

Antes de aceitar a proposta, Suárez ouviu boas referências sobre Porto Alegre dos ex-companheiros de seleção Loco Abreu, que passou pelo Grêmio, e Diego Forlán, ex-Inter. Lucas Leiva, amigo dos tempos de Liverpool, foi quem mais ajudou nos trâmites. O OK foi dado na casa de Lionel Messi, onde Suárez e família passavam as festas de fim de ano. “Como amigo e companheiro, Leo [Messi] me disse para ir aonde eu me sentisse melhor e cômodo e me disse que a decisão que eu tomasse seria boa, pois iria me adaptar como fiz em todos os lugares”, contou Suárez.

O Grêmio contou com o aporte de duas empresas, Arroz Prato Fino e Marquespan, para bancar a contratação da estrela internacional. No dia 31 de dezembro, ele fez os exames médicos em uma clínica particular em Montevidéu, assinou o vínculo e foi anunciado. Ao vice de futebol Caleffi, Suárez havia manifestado preocupação se haveria realmente um público eufórico com sua chegada. Obviamente sim: só a apresentação do craque na Arena teve pouco mais de 32 000 presentes.

“O Grêmio é muito conhecido no futebol mundial, pela trajetória, pela história do clube, por ter títulos da Libertadores, do Mundial. Minha pergunta era mais por medo, assim como aconteceu no Uruguai, de que as pessoas especulavam de que haveria muita gente, mas não imaginava que seria tanto. Aqui aconteceu o mesmo no Grêmio”, explicou. “Me surpreendeu o carinho de tantas pessoas, no aeroporto, no estádio, não imaginava.”

Com franqueza, Suárez admitiu que cogitou aceitar propostas de mercados periféricos para poder desfrutar de uma vida mais tranquila. No entanto, se sentiu desafiado pelo interesse de um grande do Brasil. “Comecei que pensar: devo priorizar o dinheiro e viver tranquilo ou seguir tendo essa ambição de querer competir? E aí, ao ver o interesse real, de que queriam que eu viesse ao Brasil, pois viam uma capacidade para competir e demostrar que sigo “vigente”, comecei a conversar com minha família e tomar a decisão de que quero seguir demonstrando”, disse.

“Muita gente pensava ‘tem 36 anos, está velho…’ Pois vamos tratar de que essas pessoas não falem muito e que me valorizem dentro de campo. E aí que tomei a decisão e criei forças para seguir e por isso optei pelo Brasil, que para mim sempre foi muito competitivo. Para tomar essa decisão é preciso se sentir com ganas de cumprir estas metas na melhor liga da América do Sul.”

A reportagem especial com Suárez está disponível na PLACAR de março. Ao longo dos próximos dias, trechos em vídeo e texto serão divulgados em nosso site e redes sociais.

