Com SAF e de volta à elite, Vasco ataca alvos disputados no mercado

Depois viver um drama para voltar à elite do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco da Gama enfim parece ter motivos para se animar. Com investimento da empresa americana 777, dona da SAF do clube, o cruzmaltino busca montar um forte elenco para a temporada 2023 e já contratou nomes disputados no mercado.

Até o momento, o Vasco já anunciou os zagueiros Robson Bambu e Léo Pelé, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, o meio-campista Patrick de Lucca e o atacante Pedro Raul. Além dos nomes confirmados, há também negociações avançadas com o goleiro Ivan, o volante Jair e o atacante Luca Orellano, que podem ser divulgados como oficializados a qualquer momento.

Junto aos nomes que interessavam a outros times do país, o treinador Mauricio Barbieri também chega em São Januário. Depois de encerrar um ciclo bem sucedido no Red Bull Bragantino (com direito a vice-campeonato da Copa Sul-Americana e participação inédita na Libertadores), o profissional também era disputado por rivais e foi atraído pelo projeto alvinegro.

Em sua apresentação à equipe, Barbieri respondeu questionamentos da imprensa sobre o estágio do clube, especialmente na comparação aos outros cariocas da elite. “Na verdade estamos saindo atrás dos nossos rivais do Rio de Janeiro, pois todos eles têm elencos formados. Nesse momento ainda não temos isso. Ainda estamos buscando as peças para montar um elenco. Estamos largando atrás, mas vamos fazer de tudo para alcançá-los e passa-los.”

A declaração do treinador condiz com a postura do time no mercado de transferências, que rendeu um alto número de rumores, negociações e, enfim, negócios acertados.

Quem já chegou?⁩

O momento que começou a marcar as movimentações agressivas do Vasco foi a contratação de Pedro Raul, vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 19 gols em 34 partidas pelo Goiás. O atacante foi adquirido pelo Vasco por 2 milhões de dólares (10,5 milhões de reais), valor pago à vista ao Kashiwa Reysol, do Japão, com contrato até o fim de 2025.

Outra contratação que expressou força financeira foi a do zagueiro Léo Pelé, que estava no São Paulo, comprado por 3 milhões de dólares (16 milhões de reais). Para as laterais, chegaram Lucas Piton, vindo do Corinthians por 3 milhões de euros (cerca de 16 milhões de reais), e o uruguaio Pumita Rodriguez, contratado junto ao Nacional de Montevidéu, por 2 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de reais).

Robson Bambu foi contratado por empréstimo junto ao Nice, da França, e Patrick De Lucca chegou após fim de contrato no Bahia. Desse modo, não houve empenhos financeiros no pagamento de multa rescisória ou taxa de transferência.

Quem está perto?

O goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians e estava no Zenit, da Rússia, está muito próximo de ser anunciado, em possível acerto de empréstimo, bem como o volante Jair, ex-Atlético Mineiro, que já está no Rio e deve ser apresentado em breve.

Ponta badalado pelo mercado sul-americano e até visado pela Europa, o argentino Luca Orellano também depende apenas de burocracias para chegar na Colina, segundo a imprensa argentina. Aos 22 anos, o jogador do Vélez Sarsfield pode custar até 4 milhões de dólares (mais de 20 milhões de reais).