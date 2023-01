Com 8 estrangeiros, São Paulo tem que ‘descartar’ reforços jogo a jogo

O início da nova temporada do São Paulo, depois de um ano que terminou sem conquistas, começa com uma nova espécie de dor de cabeça para Rogério Ceni. Com a chegada do zagueiro argentino Alan Franco, do volante equatoriano Jhegson Méndez e da volta do lateral colombiano Luis Orejuela, o elenco chegou a oito estrangeiros, número que excede o limite de cinco que podem ser relacionados por jogo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Entre os “gringos” do grupo, há a maior contratação da história do clube, o argentino Giuliano Galoppo, que custou cerca de 6 milhões de dólares (31 milhões de reais). Meio-campista que gera bastante expectativa na torcida, deve receber chance contra a Ferroviária, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Para o jogo desta quinta-feira, 19, Ceni precisou fazer mais escolhas: deixou de fora Orejuela, o zagueiro equatoriano Robert Arboleda e o volante uruguaio Gabriel Neves. Este último já havia sido cortado da estreia contra o Ituano e se envolveu em polêmica, por postar uma foto em que segurava o computador e mostrava o dedo do meio para a câmera. A imagem permitiu interpretações negativas, negadas pelo atleta em publicação no Instagram.

Gabriel Neves respondeu uma postagem no Instagram que supostamente dizia sobre seu descontentamento com Rogério Ceni por ter o deixado de fora contra o Ituano. pic.twitter.com/CXgcwbZFtu — SPFC Informer 🇾🇪 (@SPFCInformer) January 18, 2023

A regra que vale para Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é um empecilho para Ceni. Tendo em vista que o centroavante argentino Jonathan Calleri é titular absoluto, Alan Franco custou caro – cerca de 13 milhões de reais – e Arboleda agrada o treinador, existem poucas vagas a disputar. Outro nome na disputa da zaga é o venezuelano Nahuel Ferraresi, que está emprestado pelo Grupo City. O único momento da temporada em que essa situação não se aplica é na Copa Sul-Americana.

Para diminuir o problema, o São Paulo busca naturalizar o zagueiro Arboleda, para que ele não entre mais nesta conta. Residente no Brasil e trabalhando no país há mais de quatro anos, o equatoriano já tem o direito de receber a cidadania brasileira.