Clássicos e final: a maratona do Flamengo após a decepção no Mundial

Atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo começou o ano de forma turbulenta após perder a decisão da Supercopa do Brasil e a decepção sofrida no Mundial de Clubes, ao ser eliminado ainda na semifinal pelo Al-Hilal, na última terça-feira, 7. O Rubro-Negro agora tem pela frente uma dura maratona nas próximas semanas.

Depois da disputa pelo terceiro lugar, no sábado, 11, diante do perdedor do confronto entre Real Madrid e Al Ahly, do Egito, a equipe volta a jogar quatro dias depois: na próxima quarta-feira, 15.

O Flamengo encara fora de casa o Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A equipe é a sensação do interior desta temporada no estadual, ocupando a quarta colocação, com 13 pontos, atrás somente de Flamengo, Botafogo e Fluminense.

No dia 18, o time enfrenta o Resende, em jogo atrasado pela sétima rodada, antes de dar início a uma sequência que pode melhorar a fase, ou complicar ainda mais a situação rubro-negra.

Três dias depois, em 21 de fevereiro, a equipe viaja para enfrentar o Independiente Del Valle, na altitude equatoriana, pelo primeiro dos dois confrontos da Recopa Sul-Americana e retorna ao Brasil para o clássico diante do Botafogo, no dia 25.

Na sequência, no dia 28, recebe o time do Equador pelo jogo decisivo pelo título. No dia 5 de março, enfrenta o Vasco. Três dias depois, o Fluminense.

Até o momento, o Flamengo fez oito jogos em 2023, sendo quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Os dois reveses, porém, foram com o time titular escalado – a comissão técnica optou por usar jovens da base em algumas ocasiões. O primeiro deles, a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em Brasília.

Desde esse confronto contra um rival interestadual, o início de ano – e o início do trabalho de Vítor Pereira – ganhou contornos de tensão. Na partida que separou essa derrota para a decepção no Mundial, uma vitória sobre o Boavista, pela sexta roda do Carioca, os ares seguiram longe da badalação, especialmente por uma reclamação de Arturo Vidal ao não entrar em campo, horas depois de ter se envolvido em uma polêmica por se convidar para jogar no Colo-Colo, do Chile, clube que o revelou.

O último clássico do Flamengo aconteceu em setembro de 2022 e terminou com derrota. Na ocasião, perdeu para o Fluminense por 2 a 1, em jogo tenso que terminou com dois expulsos para cada lado.

Confira a sequência de jogos do Flamengo:

11/2 – Flamengo x Al Hilal ou Real Madrid – Mundial

15/2 – Volta Redonda x Flamengo – Carioca

18/2 – Resende x Flamengo – Carioca

21/2 – Independiente Del Valle x Flamengo – Recopa

25/2 – Botafogo x Flamengo – Carioca

28/2 – Flamengo x Independiente Del Valle – Recopa

5/3 – Flamengo x Vasco – Carioca

8/3 – Flamengo Fluminense – Carioca