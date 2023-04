Cinco taças perdidas e uma multa milionária: a situação de VP no Flamengo

A passagem de Vítor Pereira pelo Flamengo parece prestes a terminar, em meio a vaias, xingamentos e muita contestação. O time dirigido pelo treinador português foi derrotado por 4 a 1 pelo Fluminense e perdeu o título do Campeonato Carioca de 2023 no último domingo, 9, no Maracanã, o que aumentou ainda mais a pressão sobre VP. Ele disse ainda acreditar no projeto, mas o diretor de futebol Marcos Braz deu sinais de que uma decisão pode ser tomada nesta segunda-feira, 10.

Hoje não vamos tomar nenhuma decisão, todos estão de cabeça quente, não é resultado que queríamos. Tem que se rever, mas não passa por nenhuma troca ou situação que vá decidir agora às 10 ou 11 da noite. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar e muito provavelmente com o Vitor. Por enquanto, permanece tudo normal”, disse em zona mista no Maracanã.

“Hoje não vamos tomar nenhuma decisão, todos estão de cabeça quente, não era resultado que queríamos. Tem que se rever, mas não passa por nenhuma troca ou situação que vá decidir agora às 22h ou 23h da noite. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar e muito provavelmente com o Vitor. Por enquanto, permanece tudo normal”, disse Braz na zona mista no Maracanã.

Pereira, por sua vez, não jogou a toalha após mais uma derrota e os gritos de “burro” vindo das arquibancadas. “Não sou eu quem defino a minha saída, quem toma as decisões é o clube. Vim ao Flamengo para trabalhar a equipe, melhorar o time e construir uma equipe forte. Estou mais do que convencido que isso é possível e vamos continuar trabalhando”, comentou.

Neste momento, o principal entrave para a demissão é o alto valor da multa rescisória do treinador, de mais de 15 milhões de reais. Desde a saída de Jorge Jesus em 2020, o Flamengo já gastou cerca de 22 milhões de reais por romper contratos com técnicos. Caso consiga negociar a redução do valor ou defina que vale a pena arcar com o prejuízo, o Flamengo deve acelerar a chegada de um novo treinador. Os nomes do argentino Jorge Sampaoli e de Tite, desempregado desde que deixou a seleção brasileira, são os mais cotados no momento.

Continua após a publicidade

Cinco taças perdidas

Anunciado oficialmente em 12 de dezembro do ano passado, depois da surpreendente demissão de Dorival, VP somou 10 vitórias, 2 empate e 8 derrotas em 20 jogos, e perdeu todas as cinco competições que disputou.

O técnico de 54 anos chegou à Gávea depois de uma turbulenta saída do Corinthians. Ele optou por não renovar seu contrato com o clube paulista, alegando problemas familiares (disse que gostaria de se dedicar ao tratamento de saúde de sua sogra em Portugal) e, semanas depois, aceitou a proposta rubro-negra ao avaliar que teria chances reais de conquistar títulos. O que se deu, no entanto, foi uma sequência de frustrações.

A primeira chance veio em 28 de fevereiro, quando Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3, em Brasília, no jogo que valia a Supercopa do Brasil. Em seguida, veio o grande objetivo do ano, o Mundial de Clubes, que terminou de maneira precoce, com a eliminação para o saudita Al-Hilal, na semifinal. O vexame no Marrocos colocou pressão sobre o técnico, que sofria para dar padrão ao time. Neste momento, porém, ele recebeu apoio público dos atletas, incluindo Gabriel Barbosa.

Na sequência, em mais uma final, o Flamengo ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, ao perder para o Independiente del Valle, nos pênaltis, após vencer o tempo normal por 1 a 0. Por fim, o clube mais caro e badalado do país ainda perdeu as finais da Taça Gunabara e agora do Campeonato Carioca para o rival Fluminense. Na última, a equipe havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. Em seguida, foi derrotado pelo Aucas, clube equatoriano estreante da Libertadores, na estreia da competição continental.

O treinador português surpreendeu ao sacar do time titular o grande ídolo do time, Gabriel Barbosa, que neste domingo voltou ao time, mas foi substituído no intervalo. Na semana passada, Gabigol chegou a dizer que conversou com VP de que gostaria de voltar a jogar como 9 e disputar posição com Pedro. “Ano passado já era outro esquema, agora é outro, tenho que jogar um pouquinho mais recuado. A gente conversou, ele optou pelo Pedro hoje, eu falei que ia buscar meu espaço.” Ao longo do trabalho, o treinador também conviveu com diversos vazamentos sobre a escalação que levaria para o jogo.