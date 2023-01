Carioca 2023 começa na quinta: as datas, onde assistir e o regulamento

O Campeonato Carioca de 2023 começa nesta quinta-feira, 12, com a partida entre Flamengo e Audax-RJ, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo antecipado pela quinta rodada da competição. O jogo marca o início do estadual mais charmoso do Brasil, que tem como atual campeão o Fluminense. Os 12 participantes entram visando a final desta edição, marcada para os dias 2 e 9 de abril.

Datas de disputa

Primeira fase: 12 de janeiro a 8 de março

Taça Rio: 15 de março a 9 de abril

Semifinais: 15 e 19 de março

Finais: 2 e 9 de abril

Onde assistir

O Carioca de 2023 será transmitido pela Band, em TV aberta, no site band.com.br e aplicativo BandPlay. O canal poderá passar dois jogos por rodada, com exceção de partidas de Vasco e Botafogo como mandantes. Os clubes alvinegros ainda não assinaram nenhum contrato de direitos televisivos, segundo confirmado pela reportagem de PLACAR.

Regulamento

Mantendo o regulamento dos dois últimos anos, na primeira fase os 12 times jogam entre si, em turno único.

Os quatro melhores colocados avançam para os mata-matas (o vencedor conquista a Taça Guanabara). As equipes que ficarem entre quinto e oitavo na classificação disputam a Taça Rio. O lanterna é rebaixado.

As semifinais e finais – tanto da fase final, quanto da Taça Rio – são disputadas em ida e volta. Excluindo impedimento legal, força maior ou acordo entre os clubes, os dois jogos da decisão acontecem no Maracanã.

Primeiros jogos

12/1, quinta-feira

21h30*

Flamengo x Audax-RJ

*partida antecipada da quinta rodada

14/1, sábado

15h30

Nova Iguaçu x Volta Redonda

16h

Resende x Fluminense

18h

Vasco x Madureira

15/1, domingo

15h30

Boavista x Bangu

16h

Botafogo x Audax-RJ

18h

Flamengo x Portuguesa-RJ