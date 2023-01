Campeonato Mineiro tem novo formato; confira datas, grupos e onde assistir

O Campeonato Mineiro de 2023 começa neste sábado, 21, com a partida entre Athletic e Tombense, às 15h. O atual campeão do torneio é o Atlético Mineiro, que ergueu a taça do ano passado diante do rival Cruzeiro. As finais têm previsão de acontecer nos dias 1º e 8 de abril.

De novo formato de disputa, o Campeonato Mineiro agora conta com três grupos de quatro times, sem que haja enfrentamento entre os da mesma chave. Assim, cada time faz oito partidas. Ao fim da oitava rodada, o líder de cada grupo e a quarta melhor campanha vão para a semifinal. Os três piores disputam um triangular em ida e volta para decidir os dois rebaixados.

Na fase final do torneio, o time com mais pontos enfrenta o de pior desempenho entre os classificados e o segundo melhor encara o terceiro, em ida e volta. A final também prevê dois jogos. O Galo é o maior campeão estadual com 47 taças, seguido por Cruzeiro (38) e América (16).

Onde assistir

O Campeonato Mineiro de 2023 será transmitido pelo Grupo Globo e por um serviço de streaming da Federação Mineira de Futebol. Globo, SporTV e Premiere têm direito a 27 jogos, enquanto o “Futebol Mineiro TV”, da NSports, passa os outros 39.

STJD

Uma denúncia do Betim por suposta escalação de jogadores irregulares do Ipatinga, durante o Mineiro Módulo II de 2022, movimentou os bastidores do futebol mineiro. O clube da região metropolitana de Belo Horizonte queria a punição ao Tigre, consequentemente herdando a vaga. O TJD-MG não acatou e o pedido foi para o Superior Tribunal da Justiça Desportiva.

Na última semana, o STJD chegou a suspender o campeonato, mas acatou pedido da FMF para a liberação do início. Assim, apenas jogos do Ipatinga estão suspensos até o momento.

Grupos:

A

Atlético

Athletic

Villa Nova

Pouso Alegre.

B

América

Caldense

Patrocinense

Democrata-SL.

C

Cruzeiro

Democrata-GV,

Tombense

Ipatinga

A programação da primeira rodada

21/1

15h

Athletic x Tombense – Futebol Mineiro TV

16h30

Atlético Mineiro x Caldense – Globo e Premiere

19h

Patrocinense x Cruzeiro – Premiere

22/1

16h

Villa Nova x Ipatinga – Futebol Mineiro TV

18h30

Pouso Alegre x América – Futebol Mineiro TV

20h30

Democrata GV x Democrata SL – Premiere