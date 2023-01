Bruno César, Ricardo Oliveira, Zé Love, Maikon Leite e Jorge Henrique serão só alguns dos rostos bem conhecidos dos torcedores, com passagens por grandes clubes, que estarão espalhados pelos campeonatos estaduais do Brasil. Enquanto alguns torneios já começaram, outros têm pontapé inicial marcados para as próximas semanas.

O Carioca terá a sua rodada inaugural já nesta quinta-feira, 12, com a partida entre Flamengo e Audax-RJ, enquanto o Paulista inicia no sábado, 14. No Mineiro, a bola só começa a rolar no dia 21 de janeiro, mesma data do Gaúcho.

Para aquecer os torneios de início de ano, PLACAR separou 15 nomes que vão jogar os estaduais por times menos badalados. Confira:

Bruno César (XV de Piracicaba)

O meio-campista Bruno César é o novo reforço do XV de Piracicaba. Com passagens por Corinthians, Palmeiras, Sporting, Benfica, Seleção Brasileira, entre outros, o atleta teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quinta-feira, 5. pic.twitter.com/roojvzIr6j — XV de Piracicaba (@xvpiracicaba) January 6, 2023

Aos 34 anos, o meia Bruno César está de casa nova: o XV de Piracicaba, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Após sair do português Penafiel, o jogador que já passou por Corinthians, Palmeiras, Vasco, Benfica, Sporting e até pela seleção brasileira defenderá o tradicional time do interior de São Paulo.

Zé Love (Cianorte)

Serallê Calçados orgulhosamente apresenta ZÉ LOVE ❤️ Multicampeão por onde passou e com currículo nacional e internacional Zé Eduardo, o querido Zé Love, chega para ser o homem gol do nosso Cianorte em 2023. Seja bem-vindo, @ze_love! pic.twitter.com/hq4j2j0IFW — Cianorte F.C. (@cianortefutebol) October 18, 2022

Revelado pelo Palmeiras, mas conhecido ela passagem pelo Santos, onde foi campeão da Libertadores em dupla de ataque ao lado de Neymar, o atacante Zé Love jogará pelo Cianorte, do Paraná, na primeira divisão estadual. Sem atuar oficialmente desde 2021, quando deixou o Brasiliense, o centroavante se tornou uma das atrações da cidade do oeste paranaense. Também tem passagens pelo Genoa, da Itália, e outras diversas equipes do país.

Pará (Portuguesa)

O experiente lateral tem respeitável currículo no futebol nacional. Neste ano, defenderá a tradicional Portuguesa, que está de volta à elite do Paulistão. Ex-Santos, Grêmio e Flamengo, jogou a Série B pelo Brusque, em 2022. Aos 36 anos, vai para sua nona edição do campeonato estadual.

Fernando Henrique (Portuguesa)

Aos 39 anos, o goleiro Fernando Henrique foi contratado pela Portuguesa para auxiliar na volta da Lusa ao Paulistão. Arqueiro revelado pelo Fluminense e com passagem pela seleção brasileira, atuou pelo Oeste nas duas últimas temporadas.

Luan (Mirassol)

É DO LEÃO! 🦁 Luan é o primeiro reforço do Mirassol para 2023! Campeão da Libertadores com o Atlético-MG, o atacante de 32 anos chega após passagens pelo Goiás e futebol japonês para vestir a camisa mirassolense na disputa do Paulista e Série B! 🔥 Chega mais, craque! 👊 pic.twitter.com/Ofi78YivDH — Mirassol (@mirassolfc) November 21, 2022

Apelidado de “menino maluquinho”, o atacante Luan, aos 32 anos, foi contratado pelo audacioso projeto do Mirassol, que também disputará a Série B nacional. Vitorioso em passagem pelo Atlético Mineiro na década passada, teve curta passagem pelo Goiás, na última temporada.

Bruno Cortez (Mirassol)

Tem campeão da libertadores chegando! ✍️ Bruno Cortez é o novo reforço do Mirassol! O atleta com passagens por Benfica, São Paulo, Grêmio e Botafogo, entre outros, chega para defender o Leão na disputa do Paulistão e Série B em 2023! 🟡🟢 Chega mais, meu latera! 👊 pic.twitter.com/K5Zit3tsYr — Mirassol (@mirassolfc) January 5, 2023

Mais um jogador com a seleção brasileira na bagagem jogará o estadual por uma equipe menos badalada. Lateral-esquerdo, aos 35 anos trocou o Avaí pelo Mirassol. No seu currículo, há gloriosos anos pelo Grêmio e temporadas por Benfica, São Paulo e Botafogo.

Geuvânio (Ituano)

Geuvânio, aquele ex-Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, vai reforçar o Ituano na temporada 2023. pic.twitter.com/3Gm14zOyWY — Cornetinha 😷💉 (@cornetacaipira) December 13, 2022

Revelado pelo Santos e ex-companheiro de Neymar, o atacante Geuvânio é reforço do Ituano. Aos 30 anos, desembarca no time paulista que foi sensação da Série B de 2022 e espera repetir outra grande temporada. Em 2022, defendeu o Náutico.

Sassá (Athletic)

SASSÁ FECHADO COM O ATHLETIC ✍️ O atacante Sassá é o mais novo reforço do Esquadrão para 2023. Revelado pelo Botafogo, Sassá passou pelo Cruzeiro onde disputou 92 partidas e fez 20 gols. Conquistou duas vezes a Copa do Brasil (2017 e 18) e duas vezes o Mineiro (2018 e 19). pic.twitter.com/IQBE8esykJ — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) November 30, 2022

Depois de surgir no Botafogo como promessa, Sassá, aos 28 anos, é reforço do Athletic para jogar o Campeonato Mineiro. Semifinalista da última edição do torneio, o time de São João del Rei já contou com Loco Abreu e Ricardo Oliveira em temporadas passadas e é uma nova chance na carreira do atacante que fez apenas seis partidas em 2022, pelo CSA-AL.

Jorge Henrique (Democrata SL)

⚠️ CONTRATAÇÃO @Bet7k_ofc ⚠️ ✍️ JORGE HENRIQUE É DO DEMOCRATA! O craque campeão Brasileiro, da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians chega para reforçar o Jacaré na disputa do Campeonato Mineiro 2023. Seja bem vindo, @_JorgeHenrique! #VaiPraCimaDelesDemo 🔴⚪️ pic.twitter.com/OtfU2dGLDS — Democrata Futebol Clube (@democratajacare) November 25, 2022

Veterano, Jorge Henrique chega ao Democrata de Sete Lagoas para jogar o Campeonato Mineiro. Aos 40 anos, o atleta que conquistou Libertadores e Mundial de Clubes pelo Corinthians vai para mais um destino pouco badalado. Ano passado, jogou pelo catarinense Camboriú e pelo mineiro North Esporte Clube.

Bernardo (Ceilândia)

REFORÇO NA ÁREA! ✍️ Nossa primeira contratação para a temporada 2023 é o meia BERNARDO! O atleta, que vestiu a camisa de grandes times do país, agora é o novo reforço do Gato Preto para a temporada 2023! Seja bem-vindo! 🐈‍⬛#Ceilândia #ReforçoNoGato #Temporada2023 #Bernardo pic.twitter.com/qdmG7h0eI7 — Ceilândia (@ceilandia_ec) December 15, 2022

Ex-promessa do Cruzeiro e com a seleção brasileira de base no histórico, o meia Bernardo vai disputar o campeonato do Distrito Federal, pelo Ceilândia. Após duas temporadas no Brasiliense, o jogador de 32 anos segue seu roteiro por clubes de menor expressão.

Kieza (Brasiliense)

Novo 9️⃣ no Jacaré! O Brasiliense acertou a contratação do atacante Kieza ✍️. O atleta estava no Náutico, onde era um dos destaques da equipe, com 24 gols anotados. Seja muito bem-vindo ao Jacaré, K9!#BrasilienseFC pic.twitter.com/ob5apnySCi — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) December 12, 2022

O atacante Kieza, 36 anos, vai disputar o estadual pelo Brasiliense. Ex-Botafogo, São Paulo e Bahia, fez a última temporada pelo Náutico e marcou apenas um gol. O centroavante também já atuou no futebol chinês e dos Emirados Árabes Unidos.

Ricardo Oliveira (Brasília)

Brasilia anuncia a contratação do expediente centroavante Ricardo Oliveira, com passagens por São Paulo, Santos, Atlético-MG e futebol internacional. pic.twitter.com/uzw4PZT3a3 — Victor Parrini (@victorparrini) January 1, 2023

Centroavante de grandes passagens por Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro e Milan, Ricardo Oliveira vai disputar mais um estadual, no ano em que completa 43 anos. Em 2022, disputou o Mineiro pelo Athletic.

Jobson (Rio Branco-PR)

AGORA VAI Jóbson é o novo reforço do Rio Branco de Paranaguá para o Paranaense 2023 Leão da Estradinha começando daquele jeito… pic.twitter.com/GDWV29rYBP — Futebol Alternativo TV (@fatv) November 21, 2022

Revelado como promessa do Brasiliense e Botafogo, o atacante Jobson conviveu com muitas polêmicas durante sua carreira. Aos 34 anos, segue colecionando passagens curtas por times de pouca expressão. Vai disputar o Paranaense pelo Rio Branco.

Walter (Afogados)

Walter é do Afogados! ⚽️💙 Walter Henrique, de 33 anos, é o primeiro reforço da Coruja do Sertão para o Campeonato Pernambucano 2023. O nosso atacante que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Goiás. Não tem jeito, É A CORUJA! 🦉 Te cuida @Atletico 👀😅 pic.twitter.com/iZHxYxIIeI — Afogados FC (@afogadosoficial) December 4, 2022

Folclórico personagem do futebol nacional pela notória qualidade técnica e o sobrepeso, o atacante Walter vai disputar o Campeonato Pernambucano pelo Afogados, aos 33 anos. Em 2022, passou por Santa Cruz, Amazonas e Goiânia, somando apenas 16 jogos e três gols.

Maikon Leite (Nacional-PB)

Maikon Leite, aquele, foi pro Nacional de Patos, que tem vaga pra Série D de 2023. Maikon Leite tá com 34 anos e jogou por último no União Luziense. En 2021 esteve no Petro, de Angola.#MercadãoAlternativo pic.twitter.com/soEajl1XPt — Última Divisão (@ultimadivisao) November 21, 2022

Mais um entre as “ex-promessas” da lista, Maikon Leite é o novo reforço do Nacional da Paraíba para a disputa do estadual. Aos 34 anos, é mais um personagem que migra com frequência entre times de pouca expressão, com histórico de ex-Santos e Palmeiras.