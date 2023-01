Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao Paulistão nesta quinta-feira

O Palmeiras visita o Botafogo-SP nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo canal de TV fechada TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

Depois de empatar sem gols com o São Bento na estreia, o Verdão busca a primeira vitória em 2023. Para a partida, o técnico Abel Ferreira deve escalar a mesma equipe do último sábado, 14.

O treinador utiliza os primeiros jogos do estadual para tentar encontrar a equipe ideal para a decisão da Supercopa do Brasil, programada para o próximo dia 28 de janeiro, em Brasília, sem dois titulares na última temporada: os meio-campistas Gustavo Scarpa e Danilo, que foram para o Nottingham Forest

Com isso, o provável Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

A equipe de Ribeirão Preto, por sua vez, chega para o confronto embalada pela vitória por 2 a 0 na estreia diante da Portuguesa, fora de casa, que colocou o time na liderança do Grupo A composto por Santos, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira.

Até a última terça, 17, os ingressos dos setores bronze e arquibancada, destinados à torcida do Palmeiras, já estavam esgotados. com mais de 11.620 entradas comercializadas – somando aos torcedores do próprio Botafogo-SP.

Confira a programação completa das partidas do Paulistão nesta quinta:

19h30

Ferroviária x São Paulo – Premiere, YouTube da FPF e Paulistão Play

21h30

Botafogo-SP x Palmeiras – TNT e HBO Max