Bangu x Flamengo: onde assistir ao Carioca nesta terça-feira

Bangu e Flamengo entram em campo nesta terça-feira, 24, às 21h10 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em confronto pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão exclusiva pela Bandeirantes, em TV aberta.

Este será o último compromisso do Rubro-Negro antes da finalíssima da Supercopa, contra o Palmeiras, que ocorrerá no próximo sábado, 28, em Brasília.

No Campeonato Carioca, o time é o atual líder da competição, com dez pontos – três vitórias e um empate, já que possui um jogo a mais que seus adversários. Por sua vez, os rivais ocupam a terceira colocação, com sete pontos.

A equipe chega para o confronto motivada pela goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu no último sábado, 21, com gols de Pedro, duas vezes, Fabrício Bruno e Gabigol, que entrou no segundo tempo e também marcou dois.

Visando a preparação para o jogo decisivo da Supercopa, Vítor Pereira adiantou, em entrevista coletiva, que deve seguir com o esquema das últimas rodadas e levar à campo um time misto diante do Bangu.

O lateral-esquerdo Filipe Luís, que estava de fora desde novembro com lesão na coxa direita, deve, novamente, ser titular após fazer o primeiro jogo do ano no último sábado.

A expectativa é que o treinador repita a escalação com: Santos; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno, Filipe Luís, Erick, Gerson, Matheus França, Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Confira a programação completa das partidas dos estaduais nesta terça:

Paulistão

20h

Corinthians x Guarani – Premiere e Paulistão Play

Carioca

21h10

Bangu x Flamengo – TV Bandeirantes

Pernambucano

15h

Íbis x Salgueiro – TV FPF

20h

Sport x Belo Jardim – DAZN

Gaúcho

19h

Juventude x São Luiz – Premiere

Baiano

20h30

Itabuna x Juazeirense – TVE